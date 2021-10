Une grande semaine de concerts en Basse-Normandie

C'est une semaine exceptionnelle qui se débute en Basse Normandie, une grande semaine de concerts dans la région avec par exemple: Cali, Gaëtan Roussel, Mes Souliers sont rouges ou encore Lilly Wood and the Prick.



Mercredi, Cali lance sa tournée au Cargö à Caen, première date en province pour faire découvrir son dernier album "La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon coeur", le concert affiche complet depuis de nombreuses semaine mais Cali ira à la rencontre du public à 17h30 au Forum Fnac au centre commercial Paul Doumer.



Le Normandy à St Lô reçoit jeudi le dernier grand vainqeur des Victoires de la musique, album rock, album de l'année et artiste de l'année c'est Gaëtan Roussel qui sera sur la scène des musiques actuelles de St Lô.



Jeudi vous allez pouvoir "tapez la galoche" au Zénith avec le retour exceptionnel de "Mes Souliers sont rouges" la formation normande fêtera ses 20ans et les 10 ans du centre d'animation Tandem à Caen.



Jeudi également c'est le tremplin des Jeunes Charrues au Cargö, la grande finale rassemble 4 groupes de la région à soutenir afin qu'ils puissent jouer au festival Les Vieilles Charrues.



Vendredi c'est la grande tournée des années 90 au Zénith avec les artistes issus des grands concerts Dance Machine comme Gala, Boris, Benny B, Worlds Apart, Black Box, Larusso ou encore Hermes House Band, le tout présenté par Charly et Lulu.



Vendredi, la chanteuse normande Anne Flore est en concert au QG de Cherbourg, après avoir assuré les premières parties de Rose, Pink Martini ou encore Ours, Anne-Flore vient de sortir son premier opus "Mélangés".



Enfin samedi le duo pop - folk français Lilly Wood and the Prick sera en concert au Normandy à St Lô, ils vienent de remporter le prix "révélation du public" aux Victoires de la musique et leur dernier hit signe la musique de la pub pour un parfum



