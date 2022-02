L'AS PTT Caen retrouve le CFA 2 ce samedi

Deux montées consécutives ont permis à l'AS PTT Caen d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixés suite à sa descente de Division d'Honneur à l'été 2013. Invaincus avant la dernière journée la saison dernière, alors qu'ils étaient assurés de terminer premier, les Caennais surfent sur une dynamique spectaculaire. Ils devront s'en servir pour lancer au mieux une saison encore pleine d'incertitudes.

S'ils ont terminé leurs matchs de préparation par une victoire et un nul, ils ont aussi plusieurs blessures importantes durant cette phase. Au moment de lancer les débats face à l'équipe réserve de l'AC Ajaccio, à domicile, ils seront également privés de celui qui a été meilleur joueur de DH la saison dernière, Léo Hamel (suspendu). "Je ne suis pas inquiet, affirme Laurent Dufour. Il n'y aura pas énormément de changements par rapport à la saison dernière. Ce qui me gêne c'est surtout les blessés. je sais ce que les joueurs sont capables de faire et pendant la prépa, j'ai vu certaines choses que j'avais envie de voir. Ce n'est peut-être pas notre meilleure préparation en termes de résultats et de jeu mais je sais où on va."

Légèrement renforcée à l'intersaison, malgré le départ de Jordan Blondel à Avranches, la formation caennaise est prête à aller conquérir son maintien.

Romain Hirèche et ses coéquipiers s'élanceront samedi face à l'AC Ajaccio, une équipe qu'ils connaissent très peu. Le début d'une nouvelle aventure...