Nanterre (AFP). Jean-Marie Le Pen plaide sa cause durant trois heures au siège du FN

Jean-Marie Le Pen s'est défendu pendant trois heures jeudi au siège du FN devant le bureau exécutif du parti, qui pourrait décider de l'exclure du mouvement qu'il a fondé, notamment pour ses propos réitérés sur les chambres à gaz. En début de soirée, le bureau exécutif n'avait toujours pas achevé ses délibérations. Le cofondateur du FN, 87 ans, avait été convoqué par sa fille fin juillet pour répondre à 15 griefs devant la plus haute autorité du parti, réunie en formation disciplinaire au siège du parti à Nanterre. Mais Marine Le Pen, présidente du FN, n'assistait pas à cette réunion pour ne pas "être juge et partie", pas plus que son numéro deux Florian Philippot. Accompagné de sa femme Jany et de son avocat, M. Le Pen, a ironisé en arrivant sur place: "Les chefs sont aux abris, il n'y a que les fantassins ici". En sortant du siège, trois heures plus tard, M. Le Pen a dit avoir "donné toutes les explications" non à ses "juges" -- qu'il a récusés -- mais à "ses compagnons de combat". Il dit également avoir "exprimé le souhait que cet épisode un petit peu polémique soit une étape vers la réunification active du FN". Il a ensuite fait savoir sur BFMTV qu'il attendait "un geste d'amitié sinon d'amour entre père et fille", au moins envers "un ancien". Un de ses proches, le député européen Bruno Gollnisch qui l'a assisté au cours de cette réunion, a confié qu'il y avait eu "des moments assez vifs" mais que "cela s'était passé correctement". Pour lui, une exclusion serait "absolument stupéfiante" et "la manifestation d'une ingratitude absolument incroyable". Il ne voit d'ailleurs toujours pas en quoi les propos en cause "seraient contraires aux statuts et aux principes du FN". Une heure après le début de la réunion, une déclaration écrite de Jean-Marie Le Pen avait été distribuée à la foule de journalistes faisant le pied de grue à l'extérieur. Il y demandait que soit convoqué "au plus tôt un congrès des adhérents", ou à défaut un "comité central". Quant à son avocat, Frédéric Joachim, qui a d'ores et déjà laissé entendre qu'il contesterait une éventuelle décision défavorable, il a protesté parce que Jean-Marie Le Pen -- en tant que président d'honneur (et membre du bureau exécutif à ce titre) -- n'avait pas été autorisé à délibérer sur la question de la publicité des débats qu'il réclamait Autre proche de Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Arnautu, membre du bureau exécutif, est elle aussi opposée à toute sanction. - +Juridicus circus+ - Cet épisode est le énième rebondissement, entre déclarations fracassantes et guérilla judiciaire, d'une crise ouverte il y a cinq mois. M. Le Pen, déjà convoqué début mai pour s'expliquer sur ses propos, avait été suspendu comme adhérent. Mais la justice a annulé cette décision, le FN faisant aussitôt appel. La justice a aussi suspendu le congrès postal prévu pour supprimer des statuts le titre de président d'honneur. Le parti a néanmoins publié les résultats de ce congrès, 94% des adhérents se prononçant en faveur de ces modifications. Depuis le printemps, la liste des griefs contre Jean-Marie Le Pen s'est allongée: lui sont reprochés des propos visant sa fille ("j'ai honte que la présidente du FN porte mon nom ()", ou le vice-président du FN Florian Philippot (qui "s'empare des leviers de commande, place ses hommes, ses mignons partout ()", mais aussi sa petite-fille Marion Maréchal-Le Pen ("elle n'a ni l'expérience ni le gabarit pour diriger la PACA"). Il doit également répondre "d'avoir fait intrusion sur la scène, place de l'Opéra, le 1er mai 2015", avant le discours de Marine Le Pen lors du traditionnel 1er mai du FN. En l'absence de Mme Le Pen, la réunion a été présidée par Jean-François Jalkh, premier vice-président du FN. Le bureau exécutif a également pour membres Nicolas Bay, Louis Aliot, Steeve Briois, Wallerand de Saint-Just et Marie-Christine Arnautu. "Avec son +juridicus circus+, il n'a pas fini de déplacer son chapiteau, Jean-Marie, parce que de recours en recours, de procédure en procédure, il va animer son spectacle", a prédit le député Gilbert Collard.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire