Sortir l'été en Basse-Normandie : vendredi 21 août

Jusqu'au 29 août, profitez du labyrinthe de maïs installé à Bricqueville la Blouette près de Coutances. Munis d'un livret de jeu, parcourez 5 labyrinthes en 1 pour mener à bien votre mission d'aventurier. Une nocturne est organisée ce lundi. Rendez-vous, tous les jours, de 13h30 à 19h. L'entrée est à 6€, c'est 25€ la formule famille. Plus d'infos ICI



Tous les samedis, profitez des quartiers d'été à Vire au quartier Léonard Gille. Cette journée festive pour petits et grands vous proposera de nombreuses animations. Retrouvez toutes les infos sur le site de la mairie Vire



Demain, c'est la fête de l'élevage de l'Avranchin. Au programme : concours de moutons, comice agricole cantonal, concours de poulinières, expo-vente d'animaux et rencontre avec les éleveurs. Rendez-vous, ce samedi, Place du Jardin des Plantes à Avranches.