Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco compromet ses chances

Monaco a grandement réduit ses chances d'accéder à la phase de groupes en s'inclinant 3-1 mercredi en barrage aller de la Ligue des champions à l'extérieur face à Valence (matches retour les 25-26 août). Ce tour de barrage représente le dernier obstacle avant la juteuse phase de poules de Ligue des champions. Les perdants seront, eux, reversés dans celle d'Europa League. Et pour Monaco, il faudra l'emporter par deux buts d'écarts pour espérer vivre l'automne au sein de la grande Europe et rééditer un parcours comme la saison dernière, achevé en quarts de finale. L'ASM a cru faire la bonne opération en inscrivant le fameux but à l'extérieur, une égalisation de Mario Pasalic (49e) qui répondait à l'ouverture du score précoce de Rodrigo (3e), mais Dani Parejo (59e) compliquait les choses et Sofiane Feghouli en fin de match (86e) inscrivait un but comme un coup de poignard. Les Monégasques sont très mal entrés dans le match, bousculés par le pressing d'un club espagnol qui disputait son premier match officiel de la saison. Ils ont encaissé leurs trois buts sur des erreurs grossières de placement. Les absences des deux hommes forts Layvin Kurzawa et Joao Moutinho se sont fait cruellement sentir, car leurs remplaçants ont été les deux maillons faibles de l'ASM: l'arrière gauche Elderson Echiejile a souffert le martyre face à Feghouli, et le meneur Pasalic a été transparent dans le jeu, même s'il a sauvé son match avec un but inscrit sous l'impulsion d'un bon Anthony Martial. "On savait que, physiquement, Monaco était meilleur que nous, donc il fallait gérer ce premier match, a relevé Feghouli sur beIN Sport. On avait à coeur de faire la différence chez nous. Ca a été difficile pour nous physiquement en fin de match mais on a montré beaucoup de solidarité. 3-1, c'est un très bon résultat". "Monaco était diminué avec l'absence d'Abdennour et de leur latéral gauche, a également noté l'Algérien. En Ligue des champions, ça se joue sur des détails, les occasions il faut les mettre au fond, aujourd'hui c'est chose faite". - Avantage Shakhtar - Après les échecs en barrage de C1 de Lyon (2013) à et Lille (2014), Monaco laissera-t-il le contingent français en phase de poules à deux clubs (PSG et OL) ? Valence, de son côté, s'il se qualifie, peut porter le nombre de clubs espagnols à cinq (avec Barça, Real, Atlético et Séville), ce qui serait un record. Le Shakhtar Donetsk pour sa part a pris une petite option pour la phase de poules qu'il fréquente assidûment depuis 2008 en s'imposant 1-0 à Vienne grâce à Marlos (44e). Au tour précédent, les deux clubs avaient tiré leur épingle du jeu: les Ukrainiens avaient sorti Fenerbahçe, et les Autrichiens l'Ajax. Autre victoire à l'extérieur, celle du Dinamo Zagreb sur le terrain des Albanais de Skënderbeu (2-1) en surpassant l'ouverture du score. Le Celtic Glasgow l'a emporté par un but d'avance sur Malmö (3-2) dans un scénario fou qui peut lui laisser des regrets: il menait 2-0 au bout de dix minutes, puis 3-1 à l'heure de jeu, mais un second but de Jo Inge Berget, ancien joueur du Celtic, pour les Suédois en toute fin de match (90e+5) leur laissait l'espoir sauf. Scénario similaire pour le Maccabi Tel-Aviv, qui est allé égaliser à 2-2 à Bâle grâce à un deuxième but d'Eran Zahavi inscrit à la 96e minute. Mardi, Manchester United avait réussi son entrée en lice (3-1 contre Bruges) grâce à un excellent Memphis Depay et malgré un jeu laborieux.

