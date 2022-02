PHOTOS : face à face tendu entre agriculteurs et CRS dans la Manche

150 agriculteurs, selon la police et les syndicats agricoles, ont manifesté mercredi matin pendant plus d'une heure devant la préfecture de Saint-Lo dans la Manche. ils ont déversé des déchets et du lisier devant les grilles et allumé des feux. Les CRS ont répliqué avec des canons à eau et à neige carbonique. PHOTOS