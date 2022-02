Darnétal : ivre, il poignarde sa victime lors d'une rixe

Un riverain de la rue Longpaon à Darnétal alerte la police aux alentours de minuit mardi 18 août. Il explique avoir entendu se dérouler une rixe dans un appartement. Les policiers arrivent sur place et croisent un individu torse nu ayant du sang sur lui, promenant un chien en laisse. Les policiers constatent qu'il est blessé au niveau du coup et de la tête, il saigne abondamment. A la vue des policiers, l'homme âgé de 39 ans et demeurant Darnétal se réfugie derrière une porte. Les agents de la paix le persuadent de sortir. Il est alors pris en charge pars les sapeurs-pompiers et le SAMU qui le transportent au CHU de Rouen dans un état jugé grave.

Des traces de sang

Au même moment un autre équipage de police se rend à l'appartement où s'est déroulée la rixe. Sur le chemin plusieurs traces de sang sont présentes. Un individu alcoolisé âgé de 49 ans reconnaît être l'auteur des coups de couteau. Il se fait interpeller sans résistance. Il est placé en garde à vue. La brigade criminelle de la sûreté départementale a pris en charge l'enquête pour déterminer les circonstances de cet évènement. Les Services Régionaux d'Identité Judiciaire (SRIJ) ont fait les premières constatations dans l'appartement.