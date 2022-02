Près de Rouen, un buraliste se fait dérober des milliers d'euros

Le buraliste âgé de 58 ans fait le trajet habituel vendredi 14 août à 10h. Il part à pied de son bar-tabac, situé à Maromme, jusqu'à sa banque implantée à Notre-Dame-de-Bondeville pour déposer sa recette. Arrivé au croisement de la rue du Moulin à Poudre et celle de l'Avenir à Notre-Dame-de-Bondeville, deux individus en scooter roulent derrière lui. Le passager sort un pistolet lance-fusée de détresse et le prend en joug. La victime est ensuite aspergée au visage avec un liquide. Le buraliste prend la fuite et tente de se réfugier dans une concession automobile. Il est alors poursuivi par le passager descendu du scooter. Les personnes présentes pensent alors à un règlement de comptes.

Plusieurs milliers d'euros dérobés

Il tente de faire glisser le sac sous une voiture en stationnement mais échoue. Le passager, toujours casqué, rattrape la victime, et l'asperge de nouveau. Il récupère ensuite le sac contenant plusieurs milliers d'euros et prend la fuite en scooter. Des recherches ont été lancées mais n'ont pour l'instant pas abouti.

La brigade criminelle de la sûreté départementale a pris en charge l'enquête.