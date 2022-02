Lyon (AFP). Une prothèse de main imprimée en 3D pour un enfant en Isère

Maxence a 6 ans et est né sans main droite. Il va devenir lundi le premier enfant français équipé d'une prothèse imprimée en 3D, une technologie peu coûteuse et ludique pour les enfants nés avec une malformation d'un membre. "Ce n'est absolument pas médical. Il ne va pas subir de greffe, ni d?opération. La prothèse sera scratchée et il pourra l'enlever à la guise", explique sa maman Virginie Contegal à l'AFP. "Depuis que Maxence est né, on a fait le choix de ne pas l'appareiller avec une prothèse médicalisée. Là, il va avoir une main colorée aux couleurs de son choix, de super héros (avec un grand "M" dessus pour "superMax"), qu'il pourra enlever à sa guise. Ce sera ludique pour lui dans la cour de récré avec les copains", poursuit Virginie Contegal. Grâce à la technologie d'impression en 3D, ce type de prothèse ne coûte que 50 à 200 euros, selon la taille de la main. Si l'enfant la casse ou la perd, elle est donc facile à remplacer. Les parents de Maxence n'ont eux rien déboursé puisque qu'ils sont passés par l'association américaine e-NABLE, qui a déjà permis à de nombreux enfants de bénéficier de cette technologie dans les pays anglo-saxons. Maxence devait recevoir sa main lundi, entouré de sa famille.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire