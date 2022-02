Washington (AFP). Le cannabis synthétique de plus en plus utilisé aux Etats-Unis

Il porte des noms exotiques -- K2, Spice, Bizarro ou Stoopid -- et se vend en petits paquets d'aspect inoffensif, mais le cannabis synthétique et son "effet zombie" alarment les autorités sanitaires aux Etats-Unis. Le produit de base vient très majoritairement de Chine et les ingrédients qui le composent peuvent être variés et dosés à l'infini pour avoir toujours un coup d'avance sur la loi et la règlementation. "On le voit partout dans le pays", a affirmé Chuck Rosenberg, le patron par intérim de la DEA, l'agence fédérale chargée de la lutte contre le trafic de drogue, à la radio publique. "Les dosages varient. Les produits chimiques varient. Vous et moi pourrions acheter et utiliser le même paquet et avoir des réactions très différentes au produit", a-t-il expliqué. Depuis le début de l'année, les centres antipoison à travers tout le pays ont reçu 5.200 appels pour des incidents liés au cannabis synthétique. La hausse est spectaculaire. En 2014, le nombre d'appels était de 3.680 et seulement de 2.668 un an plus tôt, selon les statistiques de l'Association nationale des centres antipoison. "Le cannabis synthétique peut causer une anxiété extrême, de la paranoïa, des crises d'angoisse, des dissociations, un épisode psychotique et des hallucinations ", met en garde le site internet k2zombiedc.com, qui est géré par la ville de Washington DC, et à destination des jeunes. "Ces comportements ont été surnommés 'l'effet zombie'", souligne le site. - Addictif et mortel - Le cannabis synthétique peut ressembler à première vue à de la marijuana naturelle mais il est parfois addictif et mortel en raison de la forte concentration de produits destinés à imiter le tetrahydrocannabinol(THC), le principe actif qui fait planer. L'effet de ces produits chimiques sur les récepteurs cérébraux peut être "100 fois plus puissants que le THC", explique à l'AFP Marilyn Huestis, qui est chercheuse à l'Institut National américains sur l'abus des drogues. Parce que la règlementation n'arrive pas à suivre, le produit peut-être trouvé tout à fait légalement sur des présentoirs dans de petites épiceries de quartier, des stations-essence mais surtout sur l'internet. Un petit coup de moteur de recherche et une carte de crédit suffisent. "J'adore", écrit un client sur l'un des sites qui vend du Bizarro. "Je le note 9/10. C'est un produit très puissant et la livraison est vraiment rapide". Selon un sondage réalisé en 2012 par l'Université du Michigan, le cannabis synthétique était la deuxième drogue la plus consommée par les jeunes de terminale, juste après le cannabis naturel. "C'est un problème monstrueux", a déclaré Mme Huestis. "Tout le monde pense qu'il s'agit d'une seule drogue, comme il n'y a qu'une cocaïne ou qu'une métamphétamine", souligne Mark Ryan, directeur du centre antipoison de Louisiane. "Nous savons qu'il y a plus de 300 types de drogue différents qui sont en circulation au moment ou je vous parle", explique t-il, dans une interview téléphonique. - Difficile à identifier - Qui plus, il est quasiment impossible d'identifier les produits chimiques avec les tests standards à disposition des forces de l'ordre. "Nous avons procédé à 65 arrestations ces deux derniers mois d'acheteur et de vendeurs de ce produit", a expliqué la chef de la police de Washington DC, Cathy Lanier, lors d'une réunion publique cette semaine. "Et nous ne pouvons pas les poursuivre", a-t-elle souligné.

