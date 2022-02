Paris (AFP). France: la croissance nulle au deuxième trimestre déçoit mais l'emploi repart

La croissance française a été nulle au deuxième trimestre alors qu?elle était attendue en progression de 0,3%, notamment plombée par la consommation, mais l'économie a recommencé à créer des emplois dans le secteur marchand, selon de premières estimations de l'Insee publiées vendredi. L'Institut national de la statistique et des études économiques a revu à la hausse la croissance du produit intérieur brut du premier trimestre, à +0,7% et non +0,6%. Du coup, l'acquis de croissance pour le début de l'année est de 0,8%. Cela correspond à la croissance annuelle qui sera atteinte si les deux derniers trimestres affichaient également une stagnation de l'activité. L'Insee et la Banque de France s'étaient montrés plus optimistes dans leurs prévisions sur l'activité économique pour le deuxième trimestre (0,3%) et le consensus des économistes s'attendait à une progression de 0,2% du PIB. En revanche, l'économie française a créé 27.300 emplois dans le secteur marchand au deuxième trimestre (+0,2%), grâce aux services et à l'intérim, soit la hausse trimestrielle la plus importante depuis début 2011. L'emploi marchand s'est ainsi stabilisé sur un an, avec 4.200 suppressions de postes (-0,0%) sur un total de 15,9 millions. Ces résultats, surprenants a priori alors que la croissance a fait une pause à la même période, sont meilleurs qu'attendu. Malgré tout, le Premier ministre Manuel Valls a estimé que la France devrait "dépasser" 1% de croissance en 2015, évoquant à nouveau la possibilité d'un rythme annuel de croissance en fin d'année (comparaison du 4e trimestre 2015 par rapport au 4e trimestre 2014) à 1,5%. "C'est sans doute à ce niveau-là que l'on peut faire baisser le chômage", a-t-il ajouté lors d'une visite à Avignon. "On était monté très, très haut au premier trimestre et on a continué à rester à ce niveau très élevé au deuxième trimestre", a déclaré de son côté le ministre des Finances Michel Sapin au micro de France Inter. Insistant sur l'acquis de croissance, il a rappelé qu'"au delà des à-coups d'un trimestre sur l'autre, la France est en reprise d'activité, la France est en reprise de croissance". Il a précisé que, sur l'ensemble du premier semestre, la France avait "vu croître sa richesse de l'ordre de 0,7%, comme l'Allemagne, exactement comme l'Allemagne". La première économie européenne a en effet enregistré une croissance de 0,4% de son PIB au deuxième trimestre, en deçà des prévisions également, après +0,3% au premier trimestre, a annoncé vendredi l'Office fédéral des statistiques Destatis. "Il y a une seule chose à faire, baisser les charges sociales sur le coût du travail", a réagi pour Les Républicains Thierry Solère. Moteur traditionnel de croissance dans l'hexagone, la consommation qui s'était très bien tenue au premier trimestre (+0,9%) a nettement décéléré au deuxième (+0,1%), expliquant en grande partie la croissance nulle. Parallèlement, la production en biens et services est restée stable (-0,1%) et un important déstockage a marqué le deuxième trimestre. Les exportations en revanche sont reparties à la hausse (+1,7%), mais la contribution positive du commerce extérieur n'a pas suffi à sauver l'économie française de la stagnation. Autre déception de taille, l'investissement des entreprises qui avait amorcé un redémarrage au premier trimestre (+0,6%) a ralenti (+0,2%). Or, il est le signe attendu par les économistes pour installer la France dans la reprise économique pour l'instant surtout poussée par des éléments extérieurs: baisse de l'euro, des taux d'intérêts et baisse des prix du pétrole. "Ce résultat est décevant, mais pas inquiétant, puisqu'il reflète l'instabilité des estimations trimestre par trimestre dans une tendance haussière, que démontrent notamment les enquêtes sur le climat des affaires", a estimé Tullia Bucco, économiste chez Unicredit dans une note. Selon elle, la baisse des prix des carburants et les baisses d'impôts sur les ménages devraient soutenir la consommation et les différentes aides aux entreprises (crédit d'impôt compétitivité emploi et pacte de responsabilité) "devraient [leur] permettre de restaurer leurs marges et de consolider leur investissement". Dominic Bryant, économiste chez BNP Paribas, estime de son côté que le résultat décevant du deuxième trimestre doit être "examiné à la lumière de ce qu'il s'est passé au premier trimestre". "Sur le semestre, la consommation des ménages a augmenté en moyenne de 0,5%, soit plus rapidement que les 0,3% du premier semestre 2014", a-t-il détaillé.

