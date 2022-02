Sortir l'été en Basse-Normandie : vendredi 14 août

Aujourd'hui et demain, l'équipe Twin fête ses 35 ans. Ces soirées sont à chaque fois l'occasion de faire découvrir la scène de musiques actuelles régionales. Pour sa 35ème année, le collectif associatif des soirées Twin propose un rendez-vous incontournable "Twin 35 ans, Twin 35 heures" avec des concerts et des animations. Suivez l'actualité des soirée Twin ICI



Sport et football. Demain c'est le premier match à domicile de la saison pour le SM Caen qui reçoit Toulouse pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. Un match à suivre, ce samedi, en direct et en intégralité sur Tendance Ouest à partir de 19h45.



Dimanche, c'est la fête du ciel à l'Aigle. Au programme de cette journée : un show aérien, un show aéromodélisme, des observations du ciel, des conférences, des ateliers pour les enfants, un marché artisanal, un spectacle, un feu d'artifice et une star party. C'est ce dimanche, de 11h à 1h du matin sur l'aérodrome de l'Aigle et c'est gratuit.