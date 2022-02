Athènes (AFP). Grèce: l'accord porte sur un plan de 85 milliards d'euros environ

L'accord en vue d'un troisième plan d'aide à la Grèce obtenu entre Athènes et ses créanciers mardi assure au pays "un financement d'environ 85 milliards" sur trois ans, a indiqué le gouvernement grec dans un communiqué. Selon ce communiqué, la Grèce "assure" grâce à cette somme, en échange d'une longue liste d'ajustements budgétaires et de réformes, "la couverture de ses remboursements d'emprunts et des arriérés de paiement de l'Etat". Les discussions continuent sur certains détails et il n'y a pas encore d'accord politique, a indiqué de son côté au même moment une porte-parole de la Commission européenne.

