Athènes (AFP). La Grèce et ses créanciers ont trouvé un accord, selon la partie grecque

La Grèce et ses créanciers "ont trouvé un accord" sur un troisième plan d'aide au pays, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale grecque, au terme de plusieurs semaines de discussions et d'un véritable marathon depuis samedi. Le ministre des Finances Euclide Tsakalotos, sortant vers 06h00 GMT de l'hôtel athénien où se déroulent les négociations, a brièvement indiqué "qu'un ou deux détails" restent cependant à régler au cours de la journée. Ces questions concerneraient notamment le fonds de privatisation souhaité par les créanciers du pays (UE, BCE, FMI, Mécanisme européen de stabilité) et le sort des créances douteuses qui pèsent sur le bilan des banques du pays. La Grèce espère obtenir un troisième plan d'aide, d'un montant d'au moins 80 milliards d'euros, sur trois ans.

