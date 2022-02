Paris (AFP). Fifa: Platini fait partie de ce système pour le Prince Ali

"Il faut de nouvelles têtes et lui fait partie de ce système", estime Ali bin Al Hussein, concurrent du président démissionnaire de la Fifa Joseph Blatter à la précédente élection, pour expliquer son opposition à Michel Platini, le grand favori à la succession du Suisse. Dans un entretien exclusif à l'AFP, lundi, le prince jordanien s'inquiète notamment des effets néfastes de la crise à la Fifa sur les sponsors. Q: Serez-vous candidat à la présidence de la Fifa ? R: "Franchement, pour l'instant je ne fais qu'échanger avec des collègues, écouter leurs opinions, voir où ils veulent aller. La question n'est jamais de savoir qui sera président, mais d'avoir la bonne personne pour faire le travail." Q: Pourquoi estimez-vous que Michel Platini n'est pas la bonne personne pour la Fifa ? R: "J'ai un profond respect pour lui en tant que joueur mais aussi en tant que président de l'UEFA. J'ai travaillé avec lui, nous avions des accords et des désaccords. Il n'y a rien de personnel là-dedans, mais je ne crois pas qu'il soit la bonne personne actuellement pour faire les réformes. Il faut de nouvelles têtes et lui fait partie de ce système. Je ne vais pas révéler exactement ce que nous nous sommes dit, mais je suis allé vers lui l'esprit ouvert pour savoir ce qu'il pense. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour ce qu'il nous faut. Quoi qu'il arrive à l'avenir, cela ne doit pas passer par des compromis, il nous faut un débat ouvert et franc. L'important c'est qu'on comprenne les besoins et demandes du monde. Cette organisation doit avoir bonne réputation. Le jour où personne ne saura vraiment qui est le président, ce sera le jour où on saura que les choses vont bien. Il doit être question du football, des supporters, des joueurs, et malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui." Q: Blatter devait-il partir immédiatement ? R: "Je pense que les personnes présentes dans le passé ne devraient pas rester. Elle ne peuvent pas participer au processus. Il faut du sang neuf, de nouvelles idées. C'est ce que réclament le monde du foot et les fans de foot du monde entier." Q: Croyez-vous aux réformes lancées par Blatter ? R: "Je ne pense pas qu'on puisse les faire en aussi peu de temps. Je pense aussi qu'il faut avoir un groupe de travail réellement indépendant pour les mettre en oeuvre. C'est le bon sens pour n'importe quelle organisation. Attendons de voir comment ça va se dérouler." Q: Quelles réformes préconisez-vous ? R: "On ne peut avoir une organisation qui gouverne le sport le plus populaire du monde avec la réputation qu'elle a maintenant. Cela doit clairement changer, et à partir de là, il faut faire beaucoup plus dans l'écoute des fédérations nationales. D'une certaine manière la Fifa est une organisation magnifique parce qu'elle sert les fédérations nationales du monde entier. Nous devons lancer un processus de réformes immédiatement. Nous devons être ouverts, attirer de vrais conseillers, être transparents. Nous devons nous reconcentrer sur des sujets comme le développement, la responsabilité sociale, à laquelle je tiens beaucoup, et restaurer la réputation de cette organisation." Q: Comment les membres du comité exécutif ont-il pu ignorer ce qui se tramait ? R: "C'est la bonne question. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Le rapport Garcia: j'ai été la première personne à demander qu'il soit publié. Non seulement il n'a pas été rendu public, mais en plus il n'a même pas été communiqué au comité exécutif lui-même. C'est emblématique des problèmes à l'intérieur de l'organisation. Je crois qu'il faut prendre une position ferme, c'est pourquoi je me suis placé en première ligne, parce que je n'acceptais pas de me trouver au sein du comité exécutif dans une telle situation."

