Kaboul (AFP). Afghanistan: le bilan de l'attentat passe à 15 morts et 240 blessés

Le bilan de l'attentat au camion piégé survenu tôt vendredi dans un quartier résidentiel de Kaboul est passé à 15 morts et plus de 240 blessés, a-t-on appris auprès d'un porte-parole du président afghan Ashraf Ghani. "Le nombre de personnes tuées dans l'attentat de vendredi matin à Kaboul est passé à 15 morts et plus de 240 blessés, dont 47 femmes et 33 enfants", a déclaré à l'AFP Sayed Zafar Hashemi. Un précédent bilan faisait état de 8 morts et plus d'une centaine de blessés dans cet attentat qui n'a pas été revendiqué mais est survenu dans la foulée d'une série d'attentats d'envergure des rebelles talibans. A la mi-journée, le président Ashraf Ghani s'est rendu au chevet de blessés soignés dans un hôpital géré par l'ONG italienne Emergency à Kaboul, selon un communiqué de la présidence. Le nombre considérable de blessés s'explique par le fait que la déflagration s'est produite dans une zone résidentielle de l'est de la capitale afghane et a fait voler en éclats les vitres des maisons, blessant les habitants pour la plupart endormis à 1H00 du matin, heure de l'explosion. L'attentat a soufflé plusieurs immeubles alentours et creusé un cratère d'une dizaine de mètres de profondeur au milieu de la chaussée, selon un photographe de l'AFP. Les rebelles talibans n'ont pas revendiqué cette attaque mais avaient déjà tué neuf personnes jeudi au cours de la première vague d'attentats d'envergure depuis la désignation de leur nouveau chef, le mollah Akhtar Mansour, à la tête du mouvement la semaine dernière.

