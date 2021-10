Dumas fait recommencer l'entraînement

"Ce matin, c'était pas terrible au départ, donc j'ai arrêté l'entraînement et on a recommencé à zéro au bout d'une demi heure", explique le coach caennais. "Je leur ai dit que ce que nous avaons fait contre Nice c'était le plus facile, et que le plus dur c'était contre Lens. Alors je leur ai dit que si dès l'entraînement on n'est pas concentré et si c'est pour pleurer encore samedi, c'est pas la peine de s'entraîner comme ça. Ils ont eu l'investissement contre Nice, et contre Lens samedi le relâchement est interdit" a-t-il ajouté.

