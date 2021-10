Dumas : "On va s'extraire de Caen"

Persuadé que son équipe a réalisé une bonne entame de match contre Rennes, avec notamment une "bonne présence" dans les duels, le natif de Bayeux a fortement regretté ce premier but sur lequel ses joueurs ont "reculé, plutôt que de monter", et qui "nous a minés".

Le technicien bas-normand a également pointé du doigt le manque de justesse offensive de son équipe. "Sans minimiser le travail de Livio (Nabab) ou de Kandia (Traoré), ce qui nous manque énormément, ce sont nos attaquants. Il nous faut des buteurs absolument". Avec Pierre-Alain Frau touché au tendon d’achille et dont la date de retour sur les terrains n’a pas encore été fixée, et M’baye Niang touché à la cuisse et qui ne retrouvera la compétition qu’à la fin du mois, le staff malherbiste a dû se passer de deux armes offensives majeures depuis le début de l’année. Depuis le 1er janvier, les Caennais ont encaissé neuf buts et n’en ont marqué que deux, en trois rencontres. Le coach caennais n’exclut pas de recruter un attaquant d’ici la fin du mercato, si "avec Pierre-Alain c’est plus difficile que prévu".

Franck Dumas entend bien profiter de la mini-trêve qui se profile, étant donné que le SMC ne sera pas engagé en Coupe de France le week-end prochain. "On va s'extraire de Caen", annonce-t-il. Pour pallier le besoin de remobilser ses troupes, certainement.

Audio > La réaction de Franck Dumas après Caen-Rennes