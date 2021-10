Hamouma : "Nous ne sommes pas abattus"

L’OM était-elle trop forte lors de ce quart de finale de Coupe de la Ligue (ndlr : défaite 0-3) ?

“Oui et non. C’est surtout qu’on prend un premier but bien trop tôt. Le deuxième peu après, nous fait très mal. Et puis on n’a pas su concrétiser nos occasions en première mi-temps pour les faire douter. Donc forcément derrière, c'est compliqué d'espérer mieux.”

Malherbe est-il en grosse difficulté ?

“Le point de départ, c’est qu’on prend trop de buts. Marseille n’a pas eu 8 000 occasions. Mais sur leurs deux premières, ils ont marqué deux fois. Je trouve qu’on est un peu passifs. A nous de réagir. On n’est pas abattu non plus. On a déjà connu des périodes difficiles. Il y a un match de championnat qui arrive assez vite (ndlr : Rennes, le 14 janvier), donc il va falloir se servir de ce genre de défaite pour trouver la clé à nos problèmes.”

Et Rennes ce samedi 14, ce n’est pas un petit morceau...

“De toutes façons, il n’y a pas de matchs faciles. On l’a vu contre Troyes en Coupe de France (ndlr : défaite 2-4). Que ce soit Rennes ou pas, il va falloir reprendre les bases, donc ne pas prendre de but.”