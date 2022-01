Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG s'en remet à l'ange Di Maria

Le Paris SG s'en remet à Angel Di Maria, qui a signé officiellement jeudi pour quatre saisons, pour trouver les clés du paradis en Ligue des champions, objectif d'un club qui a déjà tout dévoré sur le plan domestique la saison passée. Le transfert de l'Argentin de 27 ans, pour une somme estimée à 63 millions d'euros (soit le deuxième plus gros réalisé en France après les 64 M EUR déboursés à l'été 2013 par le PSG pour Edinson Cavani), a été officialisé jeudi après-midi par le club parisien. L'ex-joueur de Manchester United, qui a été présenté jeudi soir à la presse dans un grand hôtel parisien, le Shangri-La, est actuellement blessé à une cuisse. Celui qui portera le numéro 11 à Paris espère pouvoir rejouer "d'ici 2 à 3 semaines" de son propre aveu. Avec cet ailier gaucher, le PSG version qatarie entend briser la malédiction de la Ligue des champions, après avoir échoué à trois reprises en quarts de finale. "Nous allons tout mettre en ?uvre afin d?apporter aux fans du Paris Saint-Germain et à la France le plus grand trophée européen", a d'ailleurs commenté l'Argentin. Le joueur filiforme, surnommé "Fideo" ("vermicelle"), a déjà remporté cette épreuve qui fait rêver le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, en 2014, en étant un joueur clé de la "Decima", la dixième Coupe aux grandes oreilles du Real Madrid. "On a l'équipe pour remporter la Ligue des champions dès cette année", a d'ailleurs déclaré le président du PSG, présent aux côtés de sa nouvelle recrue devant la presse. - Multinationale - Le natif de Rosario (d'où vient également Lionel Messi, dans le nord-est de l'Argentine) avait également porté l'Albiceleste jusqu'en finale du Mondial-2014, dont il avait été privé par une blessure, assistant des tribunes au sacre de l'Allemagne au Maracana. Di Maria, une fois rétabli, viendra rapidement compléter la multinationale du PSG: un Allemand dans les buts (Trapp, acheté 10 M EUR à Francfort), une défense presque entièrement brésilienne (Thiago Silva, David Luiz, Maxwell) où l'Ivoirien Aurier jouera sa carte, un milieu où Matuidi sera le seul Français assuré d'être titulaire aux côtés des Italiens Verratti et Motta, et enfin une attaque où la nouvelle recrue argentine viendra s'aligner aux côtés du Suédois Ibrahimovic et de l'Uruguayen Cavani. Revanchard, Di Maria, qui sort d'une saison délicate avec Manchester United, où il ne s'était pas plus adapté à la vie du nord de l'Angleterre qu'au plan de jeu de l'entraîneur Louis van Gaal, va chambouler le temps de jeu de certains. Lavezzi, Lucas et Pastore passeront sans doute plus de matches sur le banc. - 'Motta va rester' - La venue de Di Maria signifie-t-elle la fin du mercato parisien ? Rien n'est moins sûr. Le PSG, qui a fait des efforts pour remettre ses comptes à l'équilibre, a bénéficié d'une levée des sanctions liées au fair-play financier mis en place par l'UEFA. Mais le club passé dans le giron qatari à l'été 2011 ne peut pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts. Une éventuelle nouvelle recrue dépendra des possibles départs. A ce sujet, le président Al-Khelaïfi a toutefois démenti tout départ de Motta, qui répète pourtant ses envies d'ailleurs dans les médias. "Thiago Motta a encore un an de contrat, il va rester, c'est facile (comme réponse, ndlr)", a assuré le boss du PSG dans un sourire. Paris a déjà recruté au milieu de terrain cet été, avec Stambouli (acheté 9 M EUR à Tottenham), mais ce joueur a davantage un profil de doublure. Motta est lui essentiel au coeur du jeu dans le schéma de Laurent Blanc. Les latéraux Van der Wiel et Digne pourraient eux être tentés d'aller voir ailleurs pour gagner en temps de jeu avant l'Euro-2016. "On a déjà recruté beaucoup de stars", a glissé Al-Khelaïfi quand un journaliste lui a demandé si le PSG voulait encore recruter. Mais le marché estival se termine en France le 31 août à minuit, il reste du temps.

