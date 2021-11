Paris (AFP). Ligue 1: le PSG en leader national à Chelsea?

Le PSG reçoit samedi le relégable Lens, avec la possibilité d'aborder son rendez-vous à Chelsea en leader au moral gonflé à bloc en cas de défaillance de Lyon à Montpellier dimanche soir, lors de la 28e journée de L1. . Mano a mano PSG-OL Après la victoire écrasante de Marseille à Toulouse vendredi soir en match avancé, le duel se poursuit entre Paris et Lyon avec une dynamique favorable au club de la capitale juste avant son rendez-vous crucial mercredi prochain en 8e de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea (aller: 1-1). Le PSG a jusqu'à présent échoué à chaque occasion de détrôner le leader, position qu'il n'a toujours pas occupée cette saison à l'issue d'une journée, mais il a néanmoins grignoté son retard jusqu'à le réduire à un petit point. Paris a aussi singulièrement haussé son niveau de jeu ces derniers temps, à l'image des Verratti, Matuidi, Pastore, et récupère samedi Ibrahimovic, qui a purgé ses deux matches de suspension face à Monaco (0-0 dimanche en L1 et 2-0 mercredi en Coupe de France). Surtout, il affronte Lens, relégable (19e) sans victoire en 2015, à la tête duquel Antoine Kombouaré fera son grand retour au Parc des Princes. Le PSG aura forcément la tête à Chelsea, et Laurent Blanc, à l'effectif diminué par les blessures, utilisera ses joueurs en fonction de cet affrontement de gala, en espérant ne pas vivre le même scénario qu'avant le match aller (1-1), le rocambolesque 2-2 face à Caen qui avait décimé l'effectif parisien Malgré le statut de leader, l'ambiance est plus lourde à Lyon, dont la qualité de jeu a baissé depuis la trêve hivernale et qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches de championnat. L'OL, qui se rendra à Marseille la semaine prochaine, reste sur un revers à Lille (2-1) lesté d'"attitudes" de joueurs stigmatisées par l'entraîneur Hubert Fournier, dont l'attaquant vedette Lacazette reste muet depuis son retour de blessure. C'est à Montpellier que l'OL avait subi sa pire déroute la saison dernière (5-1 en octobre 2013), et c'est là qu'il clôturera la 28e journée, avec comme enjeu la résistance à la probable poussée parisienne ou à une forme d'abdication. . Monaco pour reprendre la main Monaco mène toujours le deuxième wagon du championnat qui se tient en 2 points, devant Saint-Etienne, Montpellier et Bordeaux, un gruppetto pour les qualifications à l'Europa League (4e voire 5e places). L'ASM souffle le chaud et le froid dernièrement, entre son étonnant succès à Arsenal (3-1) et son innocuité dans la double confrontation face au PSG, avec un Berbatov transparent et un fond de jeu très critiqué. Mais Leonardo Jardim récupère le défenseur Abdennour, de retour de suspension, et plusieurs titulaires ménagés reviendront (Subasic, Kurzawa, Moutinho, Ferreira-Carrasco). Les Monégasques doivent rebondir, surtout s'ils souhaitent décrocher une nouvelle qualification pour la C1, sachant aussi qu'ils ont un match en retard. Ils ont l'occasion de le faire en se rendant samedi soir chez Evian, qui reste sur trois victoires d'affilée mais contre des concurrents pour le maintien. Le rebond, Saint-Etienne l'attend depuis début janvier, empêtré dans une série de 7 matches sans victoire en championnat. La réception de Lorient dimanche après-midi semble idéale. Mardi, les Verts étaient venus à bout de Boulogne-sur-Mer, équipe de National, aux tirs au but en quart de finale de la Coupe de France: retiendront-ils la grisaille du jeu ou la lumière de la qualification? L'ASSE doit avancer car Montpellier s'est invité dans le bal des prétendants à la C3 en récoltant 16 points sur 21 possibles. S'ils battaient Lyon dimanche soir, les hommes de Rolland Courbis frapperaient un grand coup et confirmeraient leur candidature européenne. Le Bordeaux de Willy Sagnol, après un début de saison en fanfare, grapille des points en marquant peu et n'encaissant pas davantage. Il vaut mieux prendre des points à Caen avant de recevoir le PSG. Sauf que les Normands connaissent un début d'année euphorique (19 points pris sur 24 possibles) Joué vendredi: (20h30) Toulouse - Marseille 1-6 Samedi:

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire