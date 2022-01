Caen : l'apéro des entrepreneurs, c'est le jeudi !

C'est une habitude pour plusieurs dizaines d'entre eux : se réunir autour d'un apéritif tous les premiers jeudis du mois. Pour partager un bon moment d'abord. Pour « réseauter » ensuite. « Le mouvement a été lancé aux États-Unis il y a longtemps », explique Aurélie Voisin, coorganisatrice avec Alain Ruel. Et depuis un peu plus de cinq ans, les entrepreneurs caennais sont au rendez-vous :

Chaque mois, les entrepreneurs se réunissent dans un endroit différent. « Il y a des créateurs d'entreprise qui viennent chercher là des idées et des conseils, des indépendants qui souhaitent avoir une vie sociale professionnelle un peu plus large et des fidèles, qui viennent depuis toujours. Le but, c'est vraiment de réunir des personnes qui n'auraient pas autrement l'occasion de se rencontrer. »

Rendez-vous ce soir, jeudi 6 août, au salon de thé "Les Antilles", 11 avenue du 6 juin à Caen.