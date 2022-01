Paris (AFP). MH370: début de l'expertise du fragment d'aile d'avion retrouvé à La Réunion

L'expertise du fragment d'aile d'avion retrouvé sur l'île de La Réunion a débuté mercredi à 15H00 près de Toulouse pour tenter de déterminer s'il s'agit d'un débris du vol Malaysia Airlines MH370 mystérieusement disparu en mars 2014, a annoncé une source judiciaire à l'AFP. L'analyse se déroule dans le laboratoire militaire de la Direction générale de l'armement-Techniques aéronautiques (DGA-TA) de Balma, dans la banlieue de Toulouse. Des représentants français, chinois, malaisiens et américains devaient y assister. L'expertise complète de la pièce découverte sur une plage de La Réunion, dans l'océan Indien, mercredi dernier "devrait prendre au moins plusieurs jours", selon une source proche du dossier. Elle va se dérouler en trois temps. D'abord confirmer que le flaperon (volet d'aile d'avion) provient bien d'un Boeing 777, le type d'appareil de la Malaysia Airlines qui reliait Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014, comme l'assurent les autorités malaisiennes depuis plusieurs jours. Pour cela, les enquêteurs vont recouper leurs observations avec le numéro de série, les plans demandés au constructeur, les matériaux utilisés, les procédés de fabrication Depuis le lancement du modèle en 1995, seuls deux autres Boeing 777 ont été impliqués dans des accidents mortels, tous deux intervenus loin de l'océan Indien : celui du vol Asiana Airlines 214 entre Séoul et San Francisco qui avait heurté une digue à l'atterrissage le 6 juillet 2013, causant la mort de trois adolescentes chinoises, et celui du vol Malaysia Airlines MH17 reliant Amsterdam à Kuala Lumpur et abattu en vol dans l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014 avec 298 personnes à bord. Puis, il s'agira de savoir si la pièce provient bien du vol MH370. L'analyse notamment de traces de peinture et de certaines inscriptions devrait les éclairer sur ce point. Le vice-Premier ministre australien, Warren Truss, dont le pays coordonne l'enquête internationale, a indiqué que les autorités malaisiennes et françaises "pourraient être en mesure de faire une déclaration officielle sur la provenance de ce flaperon dans la semaine". Enfin, dans un troisième temps, les experts chercheront des indices sur l'origine de l'accident. L'avion a-t-il été détruit en vol ou s'est-il désintégré en percutant la surface de l'océan ? "Rien ne dit, vu la taille modeste de la pièce (environ 2 mètres carrés) qu'à l'issue de cette expertise, on saura ce qu'il s'est passé", selon la source proche du dossier.

