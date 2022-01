Paris (AFP). Transfert: Di Maria ravi de rejoindre le Paris SG

L'attaquant argentin Angel Di Maria s'est dit "ravi" de rejoindre le Paris SG, dans des propos diffusés mercredi par la chaîne BeIn Sports, dont les propriétaires qataris sont les mêmes que ceux du club parisien. La signature de l'ancien joueur de Manchester United est attendue dans les prochaines heures à Paris après la visite médicale passée avec succès mardi à Doha, la capitale du Qatar, propriétaire du PSG. "Je suis ravi de signer au PSG parce que le club a tout fait pour que je vienne jouer ici, a déclaré Di Maria. J'essaierai de faire de mon mieux et je vais travailler pour donner le maximum et si tout se passe bien, nous gagnerons beaucoup de titres." "Paris a remporté tous les titres en France et ça c'est important pour un aussi grand club. Mon objectif est d'aider Paris à passer le cap des quarts de finale en Ligue des champions", a-t-il ajouté. L'arrivée de Di Maria, 27 ans, vice-champion du monde avec l'Argentine et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2014, constitue le premier gros coup du PSG durant le mercato depuis la levée par l'UEFA des sanctions du fair-play financier. Il s'agira de la 3e recrue estivale du club après le gardien allemand Kevin Trapp (ex-Francfort) et le milieu Benjamin Stambouli (ex-Tottenham).

