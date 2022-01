Paris (AFP). Transfert: Angel Di Maria signe pour quatre ans au Paris SG (club)

L'attaquant argentin Angel Di Maria (27 ans) s'est engagé pour quatre ans avec le Paris SG, a annoncé jeudi le club de la capitale. L'ailier gaucher, deuxième plus gros transfert dans l'histoire du Championnat de France (derrière les 64 M EUR déboursés par le PSG pour Edinson Cavani), a été acheté à Manchester United pour une somme estimée par la presse à 63 millions d'euros. Di Maria avait auparavant évolué en Europe à Benfica (2007-2010) et au Real Madrid (2010-2014), où il a remporté la Ligue des champions en 2014. Le natif de Rosario (nord-est de l'Argentine), comme Lionel Messi, a fini vice-champion du monde avec l'Albiceleste au Mondial-2104 (66 sélections, 15 buts). Il a aussi atteint la finale de la Copa America 2015. En sélections de jeunes, il a remporté le Mondial U20 de 2007 et les Jeux olympiques de 2008. "Je suis fier et impatient de porter désormais les couleurs du Paris Saint-Germain, a déclaré l'attaquant. Je souhaite obtenir des succès dans toutes les compétitions que nous allons disputer, en France et en Europe. Je veux gagner une nouvelle fois la Ligue des champions, qui est le rêve de tous les footballeurs. Nous allons tout mettre en ?uvre afin d?apporter aux fans du Paris Saint-Germain et à la France le plus grand trophée européen". "Nous sommes très fiers qu?Angel Di Maria ait choisi le Paris Saint-Germain, a réagi Nasser Al-Khelaïfi, le président du club. C'est un joueur pétri de talent, doté d?une formidable capacité à éliminer ses adversaires et d?une vitesse épatante". "Il rejoint une communauté sud-américaine déjà importante et, surtout, la grande famille du Paris Saint-Germain, a ajouté le Qatari. Une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain, en recrutant Angel Di Maria, prouve ses grandes ambitions et son envie d'aller toujours plus haut". Di Maria est la troisième recrue parisienne du marché des transferts estival après les arrivées du gardien allemand Kevin Trapp (ex-Eintracht Francfort) et du milieu français Benjamin Stambouli (ex-Tottenham).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire