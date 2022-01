Selma Dhaouadi, une Normande vice-championne du monde espoirs d'aviron !

Licenciée au CNAR depuis un an, Selma Dhaouadi,19 ans, fait déjà la fierté de ses dirigeants. Finaliste en quatre de couple poids légers des Championnats du monde espoirs organisés fin juillet à Plovdiv, la jeune rameuse et ses trois coéquipières en sont revenues médaillées d'argent. En bouclant les 2000 mètres en 06'53''07, les Françaises sont arrivées derrière les Italiennes, vainqueures de la course en 06'49''59 mais ont arraché la deuxième place aux Allemandes qui terminent en 06'53''32. Un résultat très prometteur pour Selma Dhaouadi, déjà deux fois médaillée de bronze aux Championnats de France bateaux courts et longs cette saison.

Gagner en puissance sur le long terme

"A l'entraînement, nous étions conscientes de nos faiblesses en deuxième partie de course", se souvient Selma. "Nous avions un repère à 1000 mètres et nous l'avons considéré comme un second départ qui nous a permis de creuser l'écart sur les Anglaises et doubler les Allemandes."

Car après avoir été en tête sur les 500 premiers mètres, les Françaises se sont fait distancer par deux de leurs concurrentes dans le deuxième quart de course. "Il faut que l'on gagne en puissance sur le long terme", juge la vice-championne du monde.

Etdiante en école de commerce à Angers, la jeune femme originaire de Vernon s'entraîne à raison de 20 kilomètres par jour et deux heures de musculation. Deux de ses coéquipières de Plovdiv participeront en septembre aux Championnats du Monde Elite à Aiguebelette, en Savoie, pour tenter de qualifier la coque aux Jeux Olympiques de Rio l'an prochain. Selma, elle, voit un peu plus loin : "Pour moi, l'échéance de 2016 est un peu courte, mais je me prépare 2020."