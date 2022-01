New Delhi (AFP). Inde: deux trains déraillent sur un pont, au moins 27 morts

Vingt-sept personnes sont mortes mardi dans le déraillement de deux trains bondés qui traversaient un pont submergé par des inondations dans le centre de l'Inde, selon des sources officielles. Les équipes de secours ont tenté toute la nuit de dégager des passagers bloqués dans ces trains, qui allaient dans des directions opposées quand une partie de leurs wagons ont déraillé, dans l'Etat du Madhya Pradesh. Quelque 300 personnes ont été secourues après que les trains eurent déraillé à quelques minutes d'écart, autour de 23H30 locales (18H00 GMT), selon la police et d'autres responsables. "Vingt-sept personnes sont mortes dans les accidents", a déclaré à l'AFP le chef de la police ferroviaire de l'Etat M.S Gupta. Tous les wagons ont été dégagés et tous les corps ont été extraits", a-t-il ajouté, précisant que le bilan pourrait légèrement augmenter. Au moins 25 passagers ont été blessés et transportés à l'hôpital, ont annoncé d'autres responsables locaux, ajoutant que les convois n'étaient pas tombés dans la rivière malgré le déraillement. Un des trains, en provenance de la capitale économique Bombay, semblait avoir été frappé par une hausse subite du niveau du fleuve Machak. Les quatre ou cinq wagons de queue ont déraillé, a déclaré un porte-parole du ministre des Réseaux ferrés, Anil Saxena, à la télévision indienne. L'autre train de passagers, qui se rendait de Patna (est) à Bombay, a également été touché par le fleuve en crue. Sa locomotive et les deux ou trois premiers wagons ont déraillé, selon ce porte-parole. La mousson a durement frappé de nombreuses régions du pays ces dernières semaines, provoquant la mort de près de 180 personnes au cours d'inondations dans l'ouest et l'est de l'Inde.

