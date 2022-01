Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco et Bâle doivent finir le travail

Monaco, vainqueur 3-1 à l'aller chez les Young Boys Berne, part grand favori du match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des champions mardi (20h45 française), tout comme le FC Bâle qui s'est imposé sur le même score chez le Lech Poznan (POL). Le club de la Principauté, qui s'est beaucoup et bien renforcé lors du mercato d'été, s'est grandement facilité la tâche en marquant trois buts à l'extérieur, ce après avoir beaucoup souffert face aux Young Boys de l'ancien Parisien Guillaume Hoarau. Pour sa rentrée au stade Louis-II en match officiel, le challenge est donc plus qu'à sa portée. Le gros morceau pourrait venir au tour suivant, où les Monégasques risquent de se frotter à de grosses écuries, de Manchester United à Valence en passant par le Bayer Leverkusen. Mais le 3e du dernier exercice de Ligue 1 devra quand même se rassurer dans le jeu, et notamment en défense, son gros point fort de la saison précédente. Lors du match aller, la charnière Andrea Raggi-Ricardo Carvalho a donné des signes de friabilité, et le latéral gauche Layvin Kurzawa, avant d'être double sauveur de son équipe en arrêtant un tir sur sa ligne puis inscrivant le premier but monégasque, a été mis au supplice par son vis-à-vis, le Serbe Miralem Sulejmani. L'ASM devrait toutefois pouvoir compter sur le retour de son homme fort du secteur la saison dernière, l'international tunisien Aymen Abdennour, forfait au match aller. Et retrouver davantage de solidité défensive afin de regarder plus sereinement, en cas de qualification, le tirage au sort des matches de barrages qui a lieu vendredi. - Imbroglio Shakhtar-Fenerbahce - Dans les autres rencontres du 3e tour préliminaire, le FC Bâle a pris une belle option pour la qualification en s'imposant 3-1 au match aller sur la pelouse du Lech Poznan, Salzbourg (AUT) doit confirmer son bon résultat (2-0) de l'aller face aux Suédois de Malmö, et l'Ajax Amsterdam est en ballottage favorable après le match nul 2-2 sur la pelouse du Rapid Vienne. Quant aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et aux Turcs de l'ambitieux Fenerbahce, ils s'affronteront mercredi à Lviv en Ukraine après un nul 0-0 à l'aller Et après un passage devant la commission d'éthique et de discipline de l'UEFA. Fenerbahce a en effet protesté auprès de l'organisateur de la Ligue des champions concernant la présence au match aller du milieu brésilien du Shakhtar Fred, contrôlé positif à un diurétique interdit durant la Copa America. Programme (en heure française): Aller Mardi: (19h00) Molde (NOR) - Dinamo Zagreb (CRO) 1 - 1 Apoel Nicosie (CYP) - Midtjylland (DEN) 2 - 1 (20h15) Ajax Amsterdam (NED) - Rapid Vienne (AUT) 2 - 2

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire