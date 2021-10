Bagarres nocturnes à Caen

Vers minuit, un gendarme qui n'était pas en service a été pris à partie par deux jeunes. Les adolescents, âgés de 17 et 14 ans, ont copieusement insulté le militaire et l'ont frappé. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue au commissariat et seront poursuivis en justice.

Et puis, vers 3h du matin, un homme a été frappé par deux jeunes car il ne voulait pas leur donner de cigarette. Légèrement blessé, il a été transporté au CHU de Caen. Le deux agresseurs de 22 et 18 ans ont été placés en garde à vue.