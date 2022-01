Lyon (AFP). Jusqu'à 900 km de bouchons pour la pire journée de l'été

Samedi a été comme prévu une journée noire sur les routes, avec jusqu'à 880 km de bouchons dans l'Hexagone au plus fort de la journée, soit l'équivalent d'un Paris-Saint-Tropez complètement embouteillé. Comme d'habitude, les principales difficultés se sont concentrées sur les axes menant à la Méditerranée et à l'Atlantique, sur l'autoroute du soleil entre Lyon et Orange, sur l'A10 entre Paris et Bordeaux et sur l'A63 vers l'Espagne. Après un pic atteint peu avant 12H30, la circulation a commencé à se fluidifier lentement. Et à 18H00, le Centre national d'information routière ne relevait plus que 173 km de bouchons. "Ils vont mourir doucement dans la soirée: à 22H00 on attend plus que 20 km de retenues", a indiqué le Centre à l'AFP. A noter pour une fois, le trafic est resté fluide en région parisienne. Ce chassé-croisé 2015 a d'ailleurs été légèrement plus calme que celui de l'an dernier, où les embouteillages avaient frôlé les 1.000 km cumulés (966 exactement), un record dans l'histoire de la circulation routière. Il faut dire que cette année, beaucoup de voyageurs avaient pris le soin d'anticiper leurs départs en vacances, puisque plus de 550 kilomètres de retenues avaient déjà été enregistrés vendredi. - Dimanche orange/rouge - Sur l'aire de Montélimar, une des plus grandes de France avec ses 47 hectares, les temps de parcours ont explosé les compteurs : "9 heures pour faire même pas 500 km", pour Christophe Théo. Et "8 ou 10 heures" pour faire Lauterbourg (nord de Strasbourg)- Montélimar, contre 6 heures 20 en temps normal, soupire de son côté Laurent, au micro de l'AFPTV. Sur l'autoroute du soleil (A7), les automobilistes ont pu suivre le trafic en vidéo en direct sur leurs smartphones connectés. Car pour la première fois, Vinci Autoroutes, qui exploite la plupart des grands axes du Sud et de l'Ouest, expérimentait avec la société de télécommunication par satellites Eutelsat "des prises de vues via des drones, pour un suivi" en continu des conditions de circulation en vallée du Rhône. Dimanche, la patience sera encore de rigueur, Bison Futé voyant orange dans le sens des départs et rouge dans le Centre, l'Ouest et en Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, la journée sera verte. Et pour tous, il est plus que jamais recommandé de prendre des pauses, car la somnolence est la principale cause de mortalité sur l'autoroute, à l'origine de près d'un tiers (29%) des accidents mortels ces cinq dernières années, selon une étude opportunément publiée samedi par l'Association française des sociétés d'autoroutes. Gares et aéroports affichent également complets ce week-end. Rien qu'à Roissy-CDG, 220.000 à 230.000 passagers doivent se croiser chaque jour du week-end, soit une des plus importantes fréquentations de l'année, selon une source aéroportuaire. Côté rail, la SNCF devrait accueillir près de 1,3 million de passagers dans les TGV et 200.000 sur les lignes Intercités. Dans les gares parisiennes, plus d'un million de montées et descentes dans les trains étaient attendues. Sur les routes, la prochaine grosse journée de circulation est attendue samedi 8 août, avec du rouge dans le sens des départs. Le 15 août sera également rouge dans le sens des départs et des retours. Et le 22 août est annoncé noir dans le sud de la France, cette fois uniquement sur le chemin du retour

