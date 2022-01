Lyon (AFP). Déjà plus de 550 km de bouchons à la veille du grand chassé-croisé

Les difficultés sur les routes ont commencé dès vendredi avec plus de 550 kilomètres de bouchons au plus fort du trafic, avant un samedi de chassé-croisé qui s'annonce comme la pire journée de l'été. A 18H00, 454 km de retenues étaient recensées en province, contre 430 km l'an dernier à la même heure, selon le Centre national d'information routière (Cnir). Le pic a été atteint peu après et le trafic commençait à refluer en début de soirée, selon le dernier bulletin de Bison Futé. Les principales difficultés se situaient à la traversée de Bordeaux (dans les deux sens de circulation), sur l'autoroute du soleil (A7) entre Valence et Orange avec jusqu'à 50 km de retenues et sur l'A10 en sortant de Paris en direction d'Orléans. Dans la région parisienne, la situation était toutefois équivalente à un vendredi ordinaire, avec 103 km d'embouteillages, détaille le Cnir. Le pire était attendu samedi, classé noir dans le sens des départs et orange/rouge dans le sens des retours. Le week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens est traditionnellement le plus chargé sur les routes de France. L'an dernier, il y a eu près d'un millier de km de bouchons cumulés en France lors du samedi 2 août 2014, un record atteint alors à la mi-journée. Les aéroports parisiens de Roissy et Orly se préparaient également à un week-end de très forte affluence. A Roissy, entre 220.000 et 230.000 passagers sont attendus chaque jour du week-end, soit une des plus grosses fréquentations de l'année, selon une source aéroportuaire. L'an passé, ce ballet des vacanciers avait rassemblé près de 628.000 passagers dans les aéroports parisiens et contribué au trafic record enregistré sur la période estivale, avec 18,4 millions de passagers accueillis entre le 1er juillet et le 31 août 2014, selon Aéroports de Paris (ADP). Sur le rail, la SNCF s'apprêtait à accueillir sur le week-end près de 1,3 million de passagers dans les TGV et 200.000 sur les lignes inter-cités. Rien qu'à Paris, plus d'un million de montées et descentes dans les trains sont attendues.

