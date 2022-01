Lyon (AFP). La pire journée de l'été sur les routes des vacances

Drapeau noir sur les routes des vacances ce samedi, avec déjà près de 600 km de retenues à 11H00 et un pic attendu à la mi-journée: le record de l'an dernier, de près d'un millier de km, sera-t-il battu? Le 2 août 2014, le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens avait provoqué 966 km de bouchons selon un chiffre révisé par Bison Futé, équivalant à une liaison Lille-Biarritz totalement embouteillée. Un record atteint peu avant 13H00. "Pour l'instant, on est sur le même type de courbe que l'an dernier et si on bat le record, ce sera de peu", indique à l'AFP le Centre national d'information routière (Cnir). Comme d'habitude, les principales difficultés se concentrent sur les axes menant à la Méditerranée et l'Atlantique. Ainsi au sud de Lyon sur l'autoroute du soleil, Bison Futé relève 85 km de bouchons pour traverser l'Isère et la Drôme. Cela coince aussi au niveau de Clermont-Ferrand (52 km) et de Montluçon (54 km). Des mesures traditionnelles de régulation du trafic avec abaissement de la vitesse sont en place. Et plus que jamais la prudence est de mise car des averses et orages sont attendus dans tout le sud-est de la France. "Je viens de la région parisienne, je vais en Ardèche et depuis ce matin c'est le carnage. A Lyon, ça fait une heure qu'on fait du cul à cul, ce matin sur l'A6 on a fait deux heures de bouchons, on est parti à 01h00 du matin donc c'est assez fatiguant", témoignait Antoine en matinée au micro de l'AFPTV. - Drones sur capots - D'importantes difficultés surviennent également sur l'A10 entre Paris et Bordeaux et sur l'A63 vers l'Espagne avec 123 km d'embouteillages cumulés. Dans le Sud-Ouest, "on a prévu un trafic de 100.000 véhicules sur 24H00 dans les deux sens, soit trois fois le trafic habituel", précise Sophie Bermond, responsable communication du réseau ASF-Vinci, présente au péage de Virsac (Gironde) sur l'A10 au nord de Bordeaux. En région parisienne, une fois n'est pas coutume, "la circulation s'écoule sans difficulté particulière", selon Bison Futé. Sur l'A7 en direction de Marseille, que les automobilistes ne soient pas surpris s'ils croisent un drone. Vinci Autoroutes, qui exploite la plupart des grands axes du sud et de l'ouest de la France, expérimente avec la société de télécommunication par satellites Eutelsat "des prises de vues via des drones pour un suivi en direct et en continu des conditions de circulation" en vallée du Rhône. La société Live Drone retransmettra donc en direct sur internet les images au niveau "de l'échangeur autoroutier A7/A9 d'Orange, principal n?ud autoroutier de la vallée du Rhône". - La somnolence, principale cause de mortalité - Pour les vacanciers qui pourraient reporter leur départ en vacances, Bison Futé recommande de partir plutôt dimanche même s'il y aura "encore des bouchons, notamment en vallée du Rhône, sur l'autoroute A10 en région Centre et sur l'autoroute A13 en Normandie". Et quoi qu'il en soit, il déconseille formellement de rouler "durant toute la journée du samedi" jusqu'à 18H00. Ceux qui sont déjà partis doivent penser à marquer des pauses car, selon une étude publiée samedi par l'Association françaises des sociétés d'autoroutes, la somnolence y reste la principale cause de mortalité, à l'origine de près d'un tiers (29%) des accidents mortels ces cinq dernières années.

