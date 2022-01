Sydney (AFP). Débris d'avion: l'Australie de plus en plus convaincue qu'il s'agit du MH370

Les responsables australiens des recherches engagées pour retrouver le MH370 se sont dits vendredi "de plus en plus convaincus" que le fragment d'aile d'avion découvert sur l'île de La Réunion provient du Boeing 777 disparu. "Nous sommes de plus en plus convaincus que les débris sont ceux du MH370", a déclaré à l'AFP le directeur du Bureau australien de la sécurité des transports qui dirige les opérations dans l'océan Indien. "Nous continuons à travailler avec nos collègues français et malaisiens pour analyser l'information disponible, donc nous ne sommes pas encore certains à 100%, mais nous espérons très rapidement atteindre ce degré de confiance. Nous espérons y parvenir dans les prochaines 24 heures", a-t-il ajouté.

