Saint-André de La Réunion (France) (AFP). Vol MH370: le débris de La Réunion pourrait provenir du Boeing disparu

Le débris d'avion découvert sur l'île de la Réunion, dans l'Océan indien, va être transféré à Toulouse pour être analysé par des enquêteurs specialises, avec l'espoir de résoudre l'énigme du vol MH 370, le Boeing 777 de Malaysia Airlines disparu en 2014 avec 239 personnes à bord. "Des informations préliminaires suggèrent que le débris vient très probablement d'un Boeing 777, mais nous avons besoin de vérifier s'il vient du vol MH370", a déclaré jeudi le Premier ministre malaisien, Najib Razak. Il va être acheminé dans les locaux du BEA, le service spécialisé d'enquête de l'aviation civile française, à Toulouse (sud-ouest) pour y être examiné, a-t-il indiqué, sans spécifier dans quel délai ce transfert pourrait intervenir. La provenance du fragment n'est "pas identifiée" et "aucune hypothèse n'est exclue", y compris la provenance d'un Boeing 777", ont affirmé les autorités françaises. Le BEA "a été saisi afin de coordonner l'enquête française et l'enquête internationale, conduite notamment par les experts malaisiens et australiens", a expliqué la préfecture de La Réunion, département de l'outre-mer français au nord-est de Madagascar. D'une longueur de deux mètres, le débris a été retrouvé mercredi à Saint-André de La Réunion, sur la côte est de l'île, par les employés d'une association qui nettoyait le rivage. Pour ajouter au mystère, un morceau de valise marron a été retrouvé au même endroit jeudi matin. Un hélicoptère de la gendarmerie française a survolé la zone dans la journée pour explorer le littoral et la surface de l'océan. "C'est manifestement un développement très important", a estimé le ministre australien des Transports et des Infrastructures, Warren Truss, dont le pays coordonne les recherches internationales dans l'océan Indien pour retrouver des traces de l'avion. "La Réunion est très loin de la région où se sont déroulées les recherches mais est cohérente avec ce que nous savons sur les courants et les informations données par les satellites", a-t-il relevé. "Il y a de grandes chances que le débris retrouvé à La Réunion soit bien un morceau du Boeing 777 de Malaysia Airlines", a estimé Joël Sudre, un expert océanographe français partageant la même analyse. Selon lui, des débris de l'appareil ont pu dériver de l'ouest de l'Australie jusqu'à La Réunion au gré du Courant équatorial sud (SEC). Dans un tel scénario, des images satellite de ce courant maritime peu profond pourraient permettre de localiser "en quelques jours" la zone du crash. - 'En finir avec ce mystère' - La Malaisie a dépêché des enquêteurs à La Réunion. Sur la base des photos du débris, ceux-ci pensent qu'il pourrait s'agir d'un flaperon de B777, a indiqué le vice-ministre malaisien des Transports, Abdul Aziz Kaparvi. Les flaperons sont de petits volets bordant les ailes d'avion, que les pilotes actionnent au décollage ou à l'atterrissage. Le ministre malaisien des Transports, Dato Sri Liow Tiong, a émis l'espoir d'une identification "dès que possible." L'hypothèse d'un débris du MH370 n'est pas la seule envisagée par les milieux aéronautiques où l'on évoque aussi, entre autres, celle d'un fragment d'un Airbus A310 de la compagnie Yemenia, accidenté en 2009 au large des Comores. Malaysia Airlines s'est refusée à "spéculer sur l'origine" de la pièce. Mais l'annonce de sa découverte a suscité une vive émotion parmi les proches des 239 disparus du vol, replongés dans une intense anxiété. "Tout a de nouveau recommencé, regarder constamment le téléphone portable dans l'attente de nouvelles", a déclaré Jacquita Gonzales, épouse du chef de cabine, Patrick Gomes. "Nous ne voulons pas entendre de nouveau certains responsables dire qu'ils sont sûrs à 99%. Ce que nous voulons, c'est une confirmation à 100%", ont déclaré des proches de victimes chinoises, les plus nombreuses, sur la messagerie Wechat.

