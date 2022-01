Dijon (AFP). Couac entre l'Elysée et Rebsamen pour la succession du maire de Dijon

La succession du maire PS de Dijon décédé lundi a donné lieu jeudi à un imbroglio entre l?Élysée et le ministre François Rebsamen, qui souhaite revenir à la tête de sa ville sans quitter le gouvernement, en dépit de la règle de non-cumul des mandats. Le 10 août, date du prochain conseil municipal dans la capitale bourguignonne, "François Rebsamen sera candidat au mandat de maire et à la présidence de la communauté urbaine", a fait savoir à l'AFP le cabinet du ministre du Travail dans l'après-midi après une information du Parisien évoquant son retour à Dijon, après un remaniement ministériel dans les prochains mois. Peu après, ce fidèle de François Hollande confirmait sa candidature en précisant qu'il n'abandonnerait pas pour autant son poste au gouvernement. "Tant que le président ne m'aura pas demandé de cesser mes fonctions, je les assumerai", déclarait-il à l'AFP, ajoutant qu'il "remettra sa démission entre les mains du président et du Premier ministre quand ses engagements ministériels seront terminés". A l'Elysée pourtant, au même moment, on assurait que M. Rebsamen, maire de Dijon de 2001 à 2014 avant de laisser sa place à son premier adjoint Alain Millot pour entrer au gouvernement, devrait abandonner son portefeuille ministériel s'il était élu le 10 août. "Si Rebsamen est élu maire de Dijon, il sera remplacé", a-t-on affirmé dans l'entourage de la présidence, en évoquant un délai de quelques semaines. "Il y a un principe: il n'est pas possible de cumuler une fonction ministérielle et un mandat exécutif local", a-t-on ajouté. Et le Premier ministre Manuel Valls de rappeler dans la foulée le principe de non-cumul des mandats. - 'Jurisprudence Cuvillier' - L'article 4 de la charte de déontologie des membres du gouvernement stipule en effet qu'ils "consacrent tout leur temps à l'exercice de leurs fonctions ministérielles" et "doivent, de ce fait, renoncer aux mandats exécutifs locaux qu'ils peuvent détenir". Sauf à choisir l'inverse. Mais le ministre du Travail, né il y a 64 ans à Dijon, fait lui valoir la "jurisprudence (Frédéric) Cuvillier", ex-secrétaire d'État aux Transports, qui avait cumulé son poste ministériel avec le mandat de maire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pendant cinq mois du 30 mars au 25 août 2014. Celui qui faisait de la mairie de Dijon "le plus beau des mandats" le 28 avril 2014 sur France-Inter, était entré au gouvernement, trois semaines plus tôt, pour la première fois, acceptant, à défaut de l'Intérieur qu'il convoitait, le portefeuille du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social en dépit d'un chômage en plein essor. Avant cela, au Sénat où il avait été élu en 2008, François Rebsamen avait toujours soutenu fidèlement le chef de l'Etat en tant que président du groupe PS, à une exception près, pas anodine aujourd'hui: l'interdiction du cumul des mandats dont il voulait exempter ses collègues. Alain Millot, 63 ans, est décédé lundi d'un cancer, dont il avait fait état publiquement en octobre dernier. M. Rebsamen avait annoncé jeudi matin sur Twitter qu'il lui rendrait hommage en fin d'après-midi, "en mairie devant les Dijonnais".

