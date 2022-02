Paris (AFP). François Rebsamen remettra sa démission le 19 août

Le ministre du Travail François Rebsamen, qui devrait redevenir lundi maire de Dijon, prévoit de remettre sa démission du gouvernement au président de la République "le 19 août à la fin du prochain Conseil des ministres", a-t-il indiqué au Parisien lundi. "Je remettrai ma démission le 19 août à la fin du prochain Conseil des ministres", annonce François Rebsamen. "Il y a un immense quiproquo: je n?ai jamais envisagé de cumuler les charges de maire de Dijon et de ministre du Travail () Je sais très bien qu?on ne peut pas faire les deux et je ne l?ai jamais envisagé", ajoute le ministre. Les ministres ont un mois pour se mettre en conformité avec l'article 4 de la charte de déontologie des membres du gouvernement sur le non-cumul des mandats. Après 16 mois au gouvernement, et le décès à 63 ans d'Alain Millot, à qui il avait confié les rênes de Dijon en avril 2014, François Rebsamen a annoncé le 30 juillet souhaiter revenir à la tête de la ville qu'il a déjà dirigée pendant 13 ans. Lors de la réunion du Conseil municipal, lundi à 14H00, François Rebsamen, 64 ans, sera dans un premier temps candidat au mandat de maire. A 17H00, il devrait ensuite retrouver également le siège de président du Grand Dijon, occupé lui aussi pendant 16 mois par Alain Millot.

