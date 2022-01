Paris (AFP). FN: 94% des adhérents approuvent la suppression de la présidence d'honneur

94% des adhérents du Front national ont approuvé les nouveaux statuts de leur parti, qui suppriment la présidence d'honneur, lors d'un vote postal clos le 10 juillet et rendu public mercredi par le FN, au lendemain de la confirmation par la justice de son invalidité. "Jean-Marie Le Pen perd aujourd?hui devant ce choix incontestable fait par le peuple du Front national toute légitimité politique à rester président d'honneur. S?acharner à se maintenir, via des artifices juridiques, face à une réalité aussi implacable n?est ni respectable ni raisonnable; c?est l'essence et l?honneur d?un démocrate que de s'incliner, quel que soit son statut, devant la volonté populaire", affirme le FN dans un communiqué.

