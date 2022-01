Calais (AFP). Eurotunnel à Calais: 1.500 tentatives d'intrusion de migrants, un mort

Le site d'Eurotunnel à Calais a de nouveau été l'objet d'au moins "1.500" tentatives d'intrusions de la part de migrants dans la nuit de mardi à mercredi, où un candidat à l'exil a perdu la vie, a indiqué à l'AFP une source policière. "Nos équipes ont retrouvé un corps ce (mercredi) matin et les pompiers ont confirmé le décès de la personne", a confirmé un porte-parole d'Eurotunnel. Il s'agit de la neuvième personne décédée aux environs du site d'Eurotunnel depuis le début du mois de juin. La personne décédée, d'origine soudanaise, aurait "entre 25 et 30 ans" et aurait été percutée par un camion "qui descendait d'une navette pendant qu'il essayait de grimper dessus", a indiqué une source policière. "Tout s'est passé cette nuit, et à 06h00, les policiers avaient encore pas mal de boulot", a-t-elle ajouté, précisant qu'on lui avait rapporté la présence "entre 500 et 1.000 migrants" aux abords du site du tunnel sous la Manche. "Je ne suis pas étonné par ce chiffre élevé de migrants. Un migrant fait deux ou trois tentatives, pas beaucoup plus", selon elle. A 07h30, un véhicule de la gendarmerie prospectait encore aux alentours du site, a constaté un journaliste de l'AFP, expliquant que des files de camions étaient en train de se former à l'entrée du tunnel. Lors de la nuit précédente, Eurotunnel avait déjà indiqué que près de 2.000 tentatives d'intrusion de migrants avaient été recensées. C'était "la tentative d'intrusion la plus importante depuis un mois et demi", avait déclaré à l'AFP un porte-parole d'Eurotunnel. Depuis plusieurs semaines, les tentatives d'intrusion de migrants sur le site d'Eurotunnel sont quotidiennes. Du fait d'un conflit social entre la compagnie maritime MyFerryLink et le propriétaire de ses bateaux, le groupe Eurotunnel, le port de Calais a été bloqué en grande partie depuis juin. De nombreux migrants ont alors essayé de profiter de la paralysie du trafic transmanche pour monter dans les camions à l'arrêt à Calais. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve était en déplacement mardi en Grande-Bretagne pour s'entretenir avec son homologue britannique Theresa May sur la question migratoire, omniprésente depuis 15 ans dans le Calaisis. De sources officielles, le départ de quelque 5.000 migrants candidats à l'émigration vers la Grande-Bretagne a été à ce jour empêché, que ce soit sur le site d'Eurotunnel ou via le port de Calais. Le Premier ministre britannique, David Cameron, s'est pour sa part déclaré très préoccupé mercredi par la tentative entreprise la veille par quelque 2.000 clandestins de pénétrer en Grande-Bretagne via le tunnel sous la Manche depuis Calais, dans le nord de la France. "C'est très préoccupant", a déclaré M. Cameron à des journalistes, en marge d'une visite à Singapour. "Nous collaborons étroitement" avec les autorités françaises pour faire face à la situation.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire