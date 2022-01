Paris (AFP). Pôle emploi recense 3,55 millions de chômeurs en juin, avec des données affinées

Pôle emploi a recensé en juin 3,55 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité, mais ce chiffre ne peut pas être comparé à ceux des mois précédents, l'opérateur ayant accès à des données plus affinées, a annoncé lundi le ministère du Travail. A compter de cette publication, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître la situation des demandeurs d'emploi, ce qui conduit à faire changer de catégorie certains demandeurs d'emploi. Avec cette nouvelle donne, l'opérateur a comptabilisé 3,82 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité en incluant l'outre-mer, et 5,70 millions en y ajoutant ceux ayant exercé une activité réduite au cours du mois (métropole et outre-mer). "Ce n'est pas un changement de modalité de calcul. On continue à mesurer le nombre de demandeurs d'emploi sur les listes de Pôle emploi de la même manière", a-t-on indiqué à Pôle emploi. De nouveaux recoupements de données ont permis de mieux repérer des personnes en formation, en service civique ou en contrat aidé. Sur le mois de juin, le ministère évalue à environ 25.000 personnes au total le nombre de personnes sorties des catégories A, B et C (sans activité ou avec une activité réduite). Selon le cabinet du ministre du Travail François Rebsamen, jusque-là, "des demandeurs d'emploi n'étaient pas classés dans les bonnes catégories". Le changement assure "des chiffres plus fiables".

