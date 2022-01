Les Etats-Unis et la Turquie ont décidé de travailler conjointement à débarrasser le nord de la Syrie, le long de la frontière turque, du groupe Etat islamique (EI), a annoncé lundi un responsable. "Le but est d'établir une zone débarrassée de l'EI et d'améliorer la sécurité et la stabilité le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie", a déclaré ce responsable à l'AFP.

