Addis Abeba (AFP). Obama: l'Ethiopie doit faire plus en matière de démocratie

L'Ethiopie doit "faire plus" en matière de droits de l'Homme, a affirmé lundi à Addis Abeba le président américain Barack Obama, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn. "Il reste du travail à faire et je pense que le Premier ministre est le premier à admettre qu'il y a encore à faire", a-t-il dit. L'Ethiopie, partenaire-clé des Etats-Unis en matière de lutte antiterroriste, est régulièrement accusée de bafouer les droits de l'Homme et de faire taire les voix dissidentes.

