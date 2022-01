Saint-Jean-d'Illac (France) (AFP). Incendie de forêt en Gironde: évolution favorable mais gare aux vents

L'incendie près de Bordeaux connaît une "évolution favorable", avec un peu de pluie dans la nuit et une surface détruite stable, 560 à 580 hectares, mais un quatrième jour de lutte s'annonçait lundi pour plus de 300 pompiers engagés, afin de parer à des reprises de flammes. "Il n'y a pas eu d'extension du feu dans la nuit, au contraire il y a une évolution plutôt favorable", a annoncé lundi matin le préfet de la Région Aquitaine et du département de la Gironde, Pierre Dartout, à la presse au PC opérationnel de Saint-Jean-d'Illac, à 20 km au sud-ouest de Bordeaux. "Nous avons été un peu aidés par la pluie, qui a facilité le travail des personnels sur le terrain" et a "évité que les choses se dégradent, même si elle ne change pas fondamentalement les choses", a-t-il ajouté. "Il y a toujours des départs de feu, il y en a encore eu un ce matin", a relevé le préfet, ajoutant que l'engagement de plus de 300 sapeurs-pompiers restait le mot d'ordre, avec un "travail en profondeur", notamment avec des engins lourds traitant le sol, pour éviter des départs de feu. En outre "il y aura de nouveau du vent, des rafales est-ouest" dans l'après-midi, cette période ayant coïncidé depuis deux jours avec des reprises de feu et des progressions de l'incendie. Les moyens aériens demeurent en soutien, avec quatre Canadairs et un avion Dash, éventuellement un Tracker à disposition, et "les largages vont reprendre en toute fin de matinée", a annoncé Pierre Dartout. Des Canadairs peuvent toutefois à tout moment être détournés vers un feu naissant ailleurs, comme cela a été le cas brièvement dimanche, en Gironde et en Lot-et-Garonne, car la stratégie est "d'étouffer immédiatement les feux naissants avec des Canadairs". La situation sera examinée dans la journée quant au retour éventuel chez eux de 600 personnes évacuées, vendredi et samedi soir, de leurs maisons menacées sur Saint-Jean-d'Illac et Pessac. "Il faut s'assurer que les terrains situés entre le front du feu et les habitations sont suffisamment neutralisés pour éviter toute saute de feu", a assurer le préfet, qui ne s'est pas avancé sur un retour.

