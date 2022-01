Jérusalem (AFP). Heurts à Jérusalem, la police israélienne entre dans la mosquée d'Al-Aqsa

La police israélienne a pénétré dimanche dans la mosquée Al-Aqsa, une incursion extrêmement rare dans ce troisième lieu saint de l'islam situé dans la Vieille ville de Jérusalem, pour mettre fin à des heurts déclenchés après la venue de juifs orthodoxes. L'Esplanade des mosquées, que les juifs appellent le Mont du temple et considèrent comme leur premier lieu saint, est régie par un statu quo hérité du conflit de 1967 qui veut que si juifs et musulmans peuvent se rendre sur le site sacré qui surplombe l'ultra-touristique Vieille ville de Jérusalem, les juifs n'ont pas le droit d'y prier. Dans la nuit de samedi à dimanche, les juifs ont entamé les commémorations de Tisha Beav, qui marque dans leur calendrier la destruction des deux temples qui se trouvaient sur l'Esplanade --le Mur des Lamentations en contrebas des mosquées en est le dernier vestige. Des milliers d'entre eux se sont rassemblés sans incident devant le Mur des Lamentations mais d'autres, des radicaux, auraient tenté de venir prier aux abords de l'Esplanade ultra-sensible. Des échauffourées ont alors éclaté, et tôt le matin des dizaines de policiers israéliens ont investi l'Esplanade avant de pénétrer "de plusieurs mètres" à l'intérieur d'al-Aqsa, a indiqué la police israélienne. Sur des photos diffusées par la police on peut voir les portes en bois du lieu de culte arrachées, des tapis déchirés ainsi que des pierres jonchant le sol. Selon la police, ce sont "des émeutiers masqués", des musulmans barricadés dans la mosquée, qui "ont commencé a jeter des pierres et des projectiles de l'intérieur de la mosquée en direction des policiers, dont certains ont été blessés". Un photographe de l'AFP a vu au moins six Palestiniens être arrêtés mais aucun bilan côté palestinien n'était disponible dans l'immédiat. - Statu quo - Des heurts similaires avaient eu lieu en novembre dernier, et l'Etat hébreu avait alors pris la décision rarissime de fermer l'Esplanade des mosquées, provoquant une crise diplomatique avec la Jordanie, en charge du lieu saint. Amman avait rappelé son ambassadeur durant trois mois et Palestiniens, Jordaniens et une partie de la communauté internationale avaient mis en garde contre une modification du statu quo qui pourrait embraser la région, alors que Jérusalem était en proie à une spirale de violences et d'attentats. Les Palestiniens accusent régulièrement Israël de vouloir remettre en cause le statu quo et de plier face à la pression des ultra-orthodoxes qui réclament le droit de prier sur l'Esplanade. L'Etat hébreu, et notamment son Premier ministre Benjamin Netanyahu, assurent ne pas vouloir modifier d'un iota ce statu quo. Mais il existe une mouvance ultra-religieuse, représentée par plusieurs députés israéliens, qui milite pour le droit des juifs à prier sur l'Esplanade. Les plus radicaux vont jusqu'à prôner la reconstruction du Temple juif, en lieu et place des mosquées, qui devraient être détruites. En réaction, les Palestiniens mobilisent régulièrement ceux qu'ils appellent les "mourabitoun", littéralement les sentinelles en arabe. Un mouvement, en grande partie informel, qui regroupe des musulmans et des musulmanes qui se rendent sur l'Esplanade en nombre à chaque visite de juifs ultra-orthodoxes ou à chaque intervention de la police israélienne. La Vieille ville, située à Jérusalem-Est occupée et annexée par Israël, était toujours quadrillée dimanche matin par d'importants renforts policiers israéliens, alors que se poursuit Tisha Beav, journée de deuil qui marquent les commémorations de plusieurs désastres dans l'histoire du judaïsme, notamment la destruction du Temple de Salomon, 600 ans avant Jésus-Christ, puis celle du second Temple en l'an 70.

