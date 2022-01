Baïkonour (Kazakhstan) (AFP). Trois astronautes arrivés à l'ISS à bord d'un vaisseau Soyouz

Trois astronautes sont arrivés jeudi à la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'un vaisseau Soyouz, un vol qui avait été reporté de deux mois après la perte spectaculaire du vaisseau cargo Progress. Le vaisseau Soyouz, transportant le cosmonaute Oleg Kononenko, l'astronaute américain Kjell Lindgren et le Japonais Kimiya Yui, s'est amarré à l'ISS à 02h46 GMT, selon les images de la télévision de la NASA, soit un peu moins de six heures après son lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan (à 21H02 GMT mercredi). "Nous avons établi le contact", a déclaré un présentateur de la NASA alors que le véhicule spatial man?uvrait à quelque 402 kilomètres au-dessus du Pacifique. L'un des panneaux solaires du vaisseau ne s'est pas déployé à temps mais cela n'a pas affecté le vol la fusée car les autres panneaux étaient opérationnels, a indiqué l'agence spatiale américaine. Ce vol était très attendu après l'échec en avril dernier du lancement d'un vaisseau cargo Progress, contraignant les responsables russes à reporter le départ des trois astronautes pour l'ISS, initialement prévu fin mai. Le vaisseau cargo avait perdu le contrôle avec la Terre et avait brûlé dans l'atmosphère, à cause d'une panne du lanceur, selon les autorités russes. Cet échec avait contraint un groupe de trois astronautes à prolonger d'un mois leur séjour à bord de l'ISS avant de pouvoir finalement revenir sur terre le 11 juin dernier. Le secteur spatial russe, qui fait historiquement la fierté du pays, a connu une série de revers humiliants ces derniers mois, avec notamment la perte de coûteux satellites et vaisseaux. Au cours de leur séjour sur l'ISS, les trois astronautes vont réaliser plusieurs expériences scientifiques, notamment celles visant à contrôler des robots à distance. Ils vont retrouver à bord de la station les Russes Guennadi Padalka et Mikhaïl Kornienko et l'astronaute de la Nasa Scott Kelly. De son côté, Oleg Kononenko a promis d'étudier notamment le "comportement des bulles de savon", pour satisfaire la demande des jeunes amateurs de l'espace. La Russie fournit à l'ISS son principal module, où se situent les moteurs-fusées, et les vaisseaux russes Soyouz sont le seul moyen d'acheminer et de rapatrier les équipages de la station orbitale, depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines. Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire orbital mis en orbite en 1998 ayant coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande partie par la Russie et les États-Unis.

