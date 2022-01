Michel Bussi : "Mon attachement à la Normandie est très fort"

Quel est votre attachement à la région normande ?

“Je suis né à Louviers dans l’Eure, j’ai grandi dans ce coin. Plus tard, j’ai fait mes études à l’université de Rouen. Aujourd’hui j’enseigne dans la même université, oui mon attachement à la région est très fort.”



Vous devez énormément vous déplacer, votre port d’attache reste-il Rouen ?

“Oui, c’est vrai que je me déplace souvent, particulièrement à Paris. Mais je vis dans le coin. Je ne définirais pas mon attachement comme quelque chose d’exclusivement identitaire, comme ça peut l’être en Corse par exemple. Mon attachement est plus lié au mode de vie, à ma famille et par le fait que ce soit une région agréable à vivre.”



Pourquoi situer la plupart de vos romans en Normandie, cela est-il un atout ?

“Non, pas nécessairement. Stephen King situe bien une majorité de ses livres dans une ville du Maine, pourtant, ils sont lus par tout le monde. Mes romans ne s’adressent pas aux Normands en particulier. Je ne suis pas le seul à avoir situé mes intrigues en Normandie, Flaubert et Maupassant l’ont fait avant moi. C’est une question de sensibilité, on s’inspire souvent des gens que l’on connaît, c’est la même chose pour les lieux. Mais il faut que l’histoire, les sentiment aient une dimension universelle qui dépassent le cadre du livre.”



Quel est l’endroit que vous préférez en Haute-Normandie ?

“Je pense que ça devrait être la côte d’Albâtre, plus particulièrement la ville de Veules-les-Roses. J’aime ce village qui reste préservé, presque secret et qui n’est pas encore touché par le tourisme de masse. J’adore ses falaises, la ville à quelque chose de romantique et de sauvage. J’adore également le Cap de la Hague dans le Cotentin, c’est un endroit hors du temps que j’apprécie.”



Y a-t-il des endroits de la région que vous ne connaissez pas ?

“Il y a peu d’endroits que je ne connaisse pas dans la région. Mais j’aimerais pouvoir me rendre aux îles Saint-Marcouf - véritable Fort Boyard normand - qui sont inaccessibles. Je les connais parce que je les mets en scène dans mon livre Noublier jamais, mais je ne m’y suis jamais rendu.”



Qu’est ce qui fait que la Normandie est une région à valoriser selon vous ?

“La Normandie a une densité de lieux et de patrimoines impressionnants. Si on prend un point central comme Rouen, à une heure de route, on peut visiter tant de choses si différentes. On peut se rendre sur les plages du débarquement, voir les falaises d’Étretat ou encore randonner dans le pays de Bray. Chaque journée peut être différente et amener son lot d’émotions. Cette variété fait la richesse de la Normandie.”



Votre prochain livre se situera-t-il en Normandie ?

“Pour les dix ans de Lire à la plage, j’ai écrit la nouvelle l’Armoire normande. Mon prochain livre fera un clin d’œil à la Normandie, mais il n’est pas encore écrit.”