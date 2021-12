Crise Agricole: Réunion cet après midi à Saint Lô

Les syndicats agricoles FDSEA et Jeunes Agriculteurs de la Manche ont convoqué cet après midi, mardi 21 juillet, les responsables agricoles et surtout les directeurs des magasins de la grande distribution pour tenter de faire la lumière sur les prix payés aux producteurs et les prix que les consommateurs paient. La réunion a lieu dans les locaux de la Maison de l'agriculture.