Calais (AFP). MyFerryLink: la rocade d'accès au tunnel sous la Manche bloquée par les marins

Des marins de la Scop SeaFrance qui exploite la compagnie maritime MyFerryLink bloquaient mardi la rocade permettant aux vacanciers et aux routiers d'accéder au tunnel sous la Manche, causant de grosses perturbations, a constaté un correspondant de l'AFP. Dans le même temps, les bateaux de la compagnie rivale DFDS ont pu reprendre un trafic normal, le blocage partiel du port opéré par les marins ayant été complètement suspendu, selon des sources concordantes. La bretelle d'accès au tunnel était complètement bloquée par des tas de pneus brûlés qui dégageaient une épaisse fumée noire, ce qui causait de gros bouchons, sous le regard de nombreux migrants postés au bord de la route. Selon Bruno Landy, président du conseil de surveillance de la Scop, les marins entendaient ainsi protester contre le refus d'Eurotunnel d'honorer des créances à l'égard de la Scop, à hauteur de 6,2 millions d'euros, ce qui rend impossible, selon lui, le versement des salaires en juillet. En revanche, les marins ont décidé en assemblée générale "de libérer le port pour les navires de DFDS pour un temps donné", a indiqué M. Landy. Ce déblocage total du port doit se poursuivre jusque vendredi matin, où une nouvelle assemblée générale doit avoir lieu. La veille, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer doit statuer sur la liquidation ou non de la compagnie. "On reprend un service tout à fait normal. Le premier navire devrait accoster dans les minutes qui viennent", a déclaré à l'AFP un porte-parole de DFDS, qui a salué "un développement très positif". Début juillet, déjà, le syndicat maritime nord, ultra-majoritaire, avait multiplié des actions coups de poing, bloquant le port de Calais et des milliers de camions, paralysant le trafic des navettes Eurotunnel, ainsi que des trains Eurostar. Les 600 marins de la Scop sont dans l'expectative depuis que le propriétaire des bateaux, Eurotunnel, a annoncé son intention de louer deux des trois navires à leur concurrent DFDS, ce dernier s'étant engagé à acheter les navires à terme, selon Eurotunnel. Des marins de la Scop occupent ces deux navires depuis le 29 juin.

