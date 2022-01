Calais (AFP). MyferryLink: l'accès au port de Calais bloqué par des marins, SeaFrance liquidée

Mécontents des mesures proposées par le gouvernement pour sauvegarder la compagnie maritime MyFerryLink, des centaines de marins de la Scop SeaFrance ont de nouveau lancé des actions coup de poing, vendredi, avant que leur coopérative ne soit liquidée. Près de 300 manifestants ont ainsi bloqué pendant plus de trois heures vendredi les bretelles d'accès au port de Calais (Pas-de-Calais) avec des tas de pneus enflammés. En milieu d'après-midi, une cinquantaine de véhicules effectuaient une opération-escargot qui causait d'importants bouchons sur l'A16 en direction de Loon-Plage, près du port voisin de Dunkerque, où la compagnie danoise concurrente DFDS a installé une partie de son activité, en cette journée classée rouge dans le sens des départs en vacances par Bison futé. Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé en début d'après-midi la mise en liquidation judiciaire de la Scop, cette procédure permettant le paiement des salaires du mois de juillet des 487 salariés, la coopérative n'ayant pas la trésorerie suffisante pour le faire. Le trafic était toujours totalement interrompu peu après 16H00 sur la nationale 216, bloquée dans les deux sens en raison des dégâts, au niveau de la sortie portuaire, obligeant à la mise en place de déviations par les forces de l'ordre. Le trafic portuaire n'était cependant pas impacté, les compagnies maritimes invitant juste les passagers à prendre leurs précautions et annonçant des retards éventuels pour accéder à l'embarquement. Vers midi, plusieurs touristes observaient, ébahis, les grandes flammes qui surgissaient des tas de pneus en feu disposés par les 300 marins sur la rocade calaisienne. - SeaFrance liquidée - Peu après, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer faisait part de sa décision de placer la Scop en liquidation judiciaire. "Le tribunal prononce la conversion en liquidation judiciaire () sans poursuite d'activité à compter de ce jour. La Scop SeaFrance n'existe plus", selon la décision du tribunal de commerce, dont l'AFP a pu prendre connaissance. "Ma première pensée va à Didier Cappelle (l'ancien président du conseil de surveillance de la Scop, décédé en juin 2015, ndlr), qui a créé la Scop et qui ne s'attendait pas à ce naufrage", a déclaré à l'annonce de la liquidation Eric Vercoutre, secrétaire général du syndicat maritime Nord, ultramajoritaire. Selon lui, la liquidation "est une bonne chose pour les salariés. Ils vont toucher leur salaire. Maintenant, on va essayer de négocier un bon plan social. Il faut faire comprendre au gouvernement qu'on ne lâchera rien", prévenant qu'une nouvelle assemblée générale des marins aurait lieu "mardi ou mercredi". "L'Etat doit maintenant nous aider de façon concrète. On promet une activité très perturbée le temps que l'on soit entendus", a-t-il ajouté. Placée en redressement judiciaire le 11 juin, la Scop SeaFrance, coopérative qui opère les navires de la compagnie transmanche MyFerryLink depuis août 2012, est au centre d'un conflit qui dure depuis plusieurs mois entre ses marins, le propriétaire de ses trois navires, Eurotunnel, et son concurrent danois DFDS. Une nouvelle réunion sous l'égide du gouvernement avait eu lieu jeudi. - Un fonds d'aide versé? - Le secrétaire d?État chargé des Transports, Alain Vidalies, "a simplement dit qu'à Calais, seulement 380 emplois pouvaient être sauvés" sur un total de 487, a indiqué M. Vercoutre, dont le syndicat refuse toujours de passer du giron d'Eurotunnel à celui du concurrent DFDS "Le gouvernement n'est pas capable de nous verser un fonds d'aide alors qu'il a donné 100 millions d'euros à la SNCM", s'est plaint M. Vercoutre. "S'il était considéré que la liquidation était un préalable, comme notamment par DFDS, force est de constater que le préalable on y est. Maintenant on peut attendre que les propositions soient améliorées, que des garanties soient données", a confié à l'AFP Yann Capet, député du Pas-de-Calais.

