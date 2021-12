Paris (AFP). Eleveurs: le médiateur rendra son rapport dès ce mardi soir

Le médiateur des relations commerciales agricoles rendra dès mardi soir son rapport sur les prix payés aux éleveurs, avec 24 heures d'avance, a annoncé mardi le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. "Le médiateur devait rendre son rapport demain soir, il le rendra ce soir. On aura à partir de là une discussion pour voir ce qu'il faut faire pour tenir l'objectif" de revalorisation des prix de la viande bovine et porcine fixé en juin, a expliqué le ministre sur France 2, alors que les éleveurs normands bloquent à l'accès à Caen depuis lundi matin. Le rapport, demandé par le ministre, vise à établir les responsabilités des industriels et de la grande distribution, notamment sur les prix payés aux éleveurs bovins, qui n'ont que faiblement augmenté ces dernières semaines malgré l'accord conclu le 17 juin entre les professionnels de la filière. M. Le Foll a souligné que le problème de l'élevage devait être réglé au niveau "national", alors que les éleveurs normands réclament sa venue pour lever leurs blocages. Lundi, il leur avait proposé de les recevoir jeudi à Paris, quand il aurait pris connaissance du rapport du médiateur des prix, qu'il attendait alors le mercredi à 17H00. Stéphane Le Foll a également annoncé une série de réunions dans la journée: avec le Premier ministre pour décider de mesures supplémentaires de soutien aux éleveurs, puis avec le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur sur la question des exportations. Le détail des mesures d'aide devrait être annoncé lors du conseil des ministres mercredi, a précisé le cabinet du ministre.

