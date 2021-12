Londres (AFP). Stephen Hawking lance un vaste programme pour trouver une intelligence extraterrestre

"Dans un univers infini, il doit y avoir des traces de vie" : le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking a lancé lundi à Londres un programme ambitieux visant à observer les confins de l'espace à la recherche d'une vie intelligente extraterrestre. Soutenu par le physicien et entrepreneur russe Youri Milner, ce projet de 10 ans, baptisé Breakthrough Listen et doté de 100 millions de dollars (92 millions d'euros), est présenté comme le plus ambitieux jamais entrepris pour trouver un signe d'intelligence extraterrestre. "Dans un univers infini, il doit y avoir des traces de vie. Quelque part dans le cosmos, peut-être, une vie intelligente regarde", a déclaré Stephen Hawking au lancement du programme à la Royal Society Science Academy de Londres. "De toute manière, il n'est pas de plus grande question. Il est temps de s'engager à trouver la réponse, de rechercher la vie au-delà de la Terre. Il faut que nous sachions", a ajouté le scientifique, auteur de travaux sur l'expansion de l'univers, les trous noirs et la théorie de la relativité. Pour mener à bien ces recherches, le projet utilisera les moyens des plus puissants télescopes afin de tenter de débusquer la manifestation d'une activité intelligente, comme une fréquence radio ou un rayon laser. "Breakthrough Listen emmène la recherche d'une vie intelligente dans l'univers à un niveau complètement nouveau", a assuré Youri Milner, affirmant que le projet permettrait de récolter davantage de données en un jour que les précédentes recherches en un an. Selon des experts, la zone de travail sera dix fois supérieure aux précédentes recherches et Breakthrough Listen permettra de détecter, cent fois plus vite, au moins cinq fois plus de fréquences radio. Malgré les moyens engagés, la recherche d'une vie intelligente extraterrestre est toutefois "un énorme pari", a tempéré l'un des principaux responsables du projet, le professeur d'astronomie britannique Martin Rees. "Mais la récompense serait tellement colossale que le jeu en vaut la chandelle, même si les chances de succès sont faibles", a-t-il dit. Breakthrough Listen sera mené en partenariat avec le projet Breakthrough Message, un concours international visant à créer des messages permettant à une intelligence extraterrestre de se figurer ce qu'est notre humanité. A ce stade, il n'est toutefois pas encore prévu d'envoyer de message dans l'espace, un sujet qui fait débat chez les scientifiques. "Une civilisation lisant un de nos messages pourrait avoir des milliards d'années d'avance sur nous", a dit Stephen Hawking, 73 ans. "Ils seraient largement plus puissants et pourraient ne pas nous accorder plus d'importance qu'une bactérie n'en a pour nous". L'astrophysicien avait déjà souligné précédemment le fait que l'histoire humaine fournit de nombreux exemples de rencontres tragiques pour des civilisations moins avancées, comme les Incas avec les Espagnols. "Nous voulons connaître l'histoire (des extraterrestres), leurs modèles sociaux, comment ils conçoivent l'origine de l'univers", a rétorqué Ann Druyan, qui envoya de la musique dans l'espace via le programme américain d'exploration Voyager dans les années 1970. Reste qu'avant de plonger dans ces discussions passionnées avec d'éventuelles formes intelligentes venues d'ailleurs, le premier message pourrait être tout simplement "bonjour", a-t-elle dit.

